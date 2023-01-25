«Нам нужно понимать, кто мы в этом многообразном мире»: главные тезисы встречи Путина со студентами

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В День российского студенчества глава государства Владимир Путин в Московском государственном университете имени М.В Ломоносова встретился с обучающимися в вузах страны. В разговоре с «будущим страны» он затронул в том числе и главную тему последних 11 месяцев — специальную военную операцию, которая началась спустя почти месяц после предыдущего дня студента — 24 февраля 2022 года. «Реальное время» собрало главное из заявлений российского лидера.

Цель спецоперации — защита людей и России

Владимир Путин за все время, что длится спецоперация, неоднократно говорил о том, что ее цели остаются неизменными с 24 февраля. Подтвердил он это и в этот раз.

— Цель [спецоперации], как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить, — сказал глава государства на встрече со студентами.

Прокомментировал президент России и методы борьбы киевского режима. По его словам, «противник не считается ни с чем».

— Своих расстреливают в спину, понимаете. Заградотряды же создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали, в одном населенном пункте наши смотрят — противник впереди, а по ним стреляют, причем, как говорят, плотный огонь. Не дают отступать. Ну это националисты работают. Сами вперед не лезут, — рассказал Владимир Путин.

Смежная со специальной военной операцией тема — восстановление новых регионов России. Владимир Путин считает, что в этом могут помочь студенческие отряды. Он рассказал, что и сам когда-то был их участником.

— Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, — это вопросы безопасности, — признался российский лидер.



«Мы же часть мировой культуры»

Поговорил с обучающимися вуза президент России, студенческие годы которого пришлись на первую половину 1970-х, и о российской культуре, которую старательно пытаются отменить на Западе. Он заверил молодое поколение, что наша страна не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который отменяет Петра Чайковского.

— Нам нужно понимать, кто мы, откуда мы пришли, кто мы сегодня в этом многообразном мире, в чем заключается наше будущее, понять это многообразие и нашу роль в этом многообразии. Да, мы не идеальны, наверное, есть с нами о чем поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменять Бетховена или Баха, или, я не знаю, О. Генри, и так далее, а там додумались, чтобы отменить Чайковского. Ну, пускай они живут без Чайковского, без Достоевского и Толстого. А мы без мировой классики жить не будем, — высказался президент России.

По его мнению, нет ничего плохого в том, что молодежь ориентируется на лучшее в мировой культуре, но основа должна быть отечественная.

Фото: kremlin.ru

— Пускай они знают и любят все самое лучшее. Ничего в этом плохого нет. Мы же часть мировой культуры. Надо нас воспринимать как часть мировой культуры, но значимую. Понимать нашу роль, значимость, значение, — рассказал глава государства.

Студенты просят перенести День молодежи

Студенты рассказали президенту России о тревожащих их вопросах. Среди них, например, неудобная дата празднования Дня молодежи — он отмечается 27 июня, и, как отметила победитель конкурса «Большая перемена» платформы «Россия — страна возможностей» и студентка РАНХиГС Зинаида Гольман, если праздник выпадает на будний день, то молодые люли либо сдают сессию, либо работают. В связи с этим она попросила Владимира Путина перенести День молодежи на последнюю субботу июня.

Глава государства пообещал решить эту проблему. Он планирует переговорить с министром образования и науки России.

— У нас такая традиция есть. Многие профессиональнее праздники отмечаются в выходные дни, поэтому здесь нет ничего необычного. Я думаю, что можно сделать, — пообещал Владимир Путин.

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Татьяна Демина