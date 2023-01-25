В России насчитывается более 4,2 млн студентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в России насчитывается более 4,2 млн студентов. Их количество увеличилось на 100 тысяч человек после присоединения новых территорий — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Студентов он назвал будущим России. Дмитрий Чернышенко уверен, что они выпустятся из вузов страны «высококлассными специалистами и подключатся к решению важнейших задач», которые поставил глава государства. Среди них достижение технологического суверенитета, цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в России отмечается День студента. Праздник утвержден указом президента страны от 25 января 2005 года. В 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат государства.



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Татьяна Демина