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Йенс Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине

11:35, 25.01.2023
Йенс Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине
Фото: nato.int

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине. Его слова приводит Die Welt.

— НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием, — сказал он.

Столтенберг отметил, что в НАТО опасаются эскалации конфликта и поэтому усиливают свое присутствие в восточной части альянса.

Фото: wikipedia.org

Напомним, в начале этой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что война Запада против РФ уже не гибридная, а почти настоящая. Он отметил, что недружественные страны долго готовились к этому противостоянию.

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Айрат Назипов
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