Йенс Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине. Его слова приводит Die Welt.
— НАТО не является стороной конфликта и останется таковой. Мы не посылаем на Украину свои войска или самолеты. Но мы поддерживаем их оборудованием, — сказал он.
Столтенберг отметил, что в НАТО опасаются эскалации конфликта и поэтому усиливают свое присутствие в восточной части альянса.
Напомним, в начале этой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что война Запада против РФ уже не гибридная, а почти настоящая. Он отметил, что недружественные страны долго готовились к этому противостоянию.
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