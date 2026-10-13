В Казани прошел патриотический форум «На берегах Волги»

Участники обсудили такое темы, как развитие студенческих патриотических клубов, сохранение исторической памяти и воспитание традиционных ценностей

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я Горжусь

В Казани прошел патриотический форум «На берегах Волги», организованный Ассоциацией «Я горжусь». Мероприятие объединило руководителей и участников студенческих патриотических клубов ПФО, историков, педагогов и экспертов в сфере молодежной политики.

На площадке КНИТУ-КАИ участники обсудили такое темы, как развитие студенческих патриотических клубов, сохранение исторической памяти и воспитание традиционных ценностей.



предоставлено пресс-службой Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я Горжусь

— Казань — это исторический перекресток культур, объединяющий традиции взаимного уважения и многовекового добрососедства. Символично, что в Год единства народов наша встреча проходит именно здесь. Мы стремимся к тому, чтобы сегодняшний форум открыл новые возможности для развития студенческих патриотических клубов и помог укрепить связи между регионами. Для участников форума подготовлена насыщенная программа, в ходе которой каждый сможет представить свои идеи и найти команду единомышленников для их реализации, — рассказал, открывая форум, руководитель Ассоциации «Я горжусь» Никита Зинков.

О сохранении культурного наследия гости поговорили с кандидатом исторических наук Натальей Топал. На примере знаковых памятников Татарстана докладчик показала связь между архитектурой и развитием общества.

Заместитель директора по политическим исследованиям ВЦИОМ Мария Атаева помогла посмотреть на креативные проекты через призму социологии, разобрав частый разрыв между задумкой автора и реакцией аудитории.

предоставлено пресс-службой Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я Горжусь

Форум завершился открытым разговором с дирекцией Ассоциации, на котором был определен вектор дальнейшего развития. Все наработки, представленные на площадке, будут систематизированы организаторами и использованы для масштабирования лучших практик.

Напомним, с 26 по 30 августа в столице Татарстана прошел V Казанский глобальный молодежный саммит. В нем приняли участие 250 делегатов из 50 стран — руководители ведомств по делам молодежи, образования, культуры, эксперты, молодые лидеры и инфлюенсеры.



Галия Гарифуллина