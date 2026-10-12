Сергей Карякин приедет в Казань на российско-индийский шахматный турнир

Соревнования состоятся в галерее Центра уникального мастерства и начнутся в 10:00

Фото: Динар Фатыхов

Сенатор России и международный гроссмейстер Сергей Карякин примет участие в спортивной программе II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». 15 октября в Казани пройдет турнир дружбы, в котором встретятся команды российских и индийских студентов, сообщает пресс-служба форума.

Соревнования состоятся в галерее Центра уникального мастерства и начнутся в 10:00. За досками встретятся две команды по 10 человек, среди которых будут студенты КФУ. Турнир пройдет по круговой системе с фиксацией времени, победителем станет команда, набравшая больше баллов. Соревнования продлятся три-четыре часа, после чего шахматная зона останется открытой для посетителей в формате свободной игры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» пройдет в Казани 14—17 октября. Он направлен на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и административными подразделениями Индии.

Ранее сообщалось, что Сати Казанова выступит в Казани с «Симфонией Пуран». Концерт станет частью культурной программы форума.

Алсу Сабирзанова