Дефицит кадров в Татарстане превысил 100 тыс. человек

При этом безработица в республике остается низкой — 3,8 тыс. человек

Фото: Мария Зверева

К октябрю дефицит специалистов в Татарстане достиг 102 тыс. вакансий. Об этом сообщил первый замминистра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике, передает РБК.

По данным на 8 октября, работодатели опубликовали 102 тыс. вакансий. При этом безработица в республике остается низкой — 3,8 тыс. человек.

Больше всего предложений в строительстве и ЖКХ — 42,4%. На промышленность приходится 25,7%, на социальную сферу — 5,2%.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Дефицит растет с начала года: в феврале было 45,1 тыс. вакансий, в мае — 53,6 тыс., к июню — 69,4 тыс., к июлю — 81,6 тыс. В прошлом году число вакансий колебалось от 35 тыс. до 40 тысяч.

Ранее сообщалось, что число откликов на вакансии инженеров ПТО в Татарстане выросло в 2,2 раза. Средние зарплатные предложения для этих специалистов достигли 108 889 рублей в месяц.

Алсу Сабирзанова