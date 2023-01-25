«Это может стать новой нефтью»: Татарстан претендует на производство чипов, но лишь с поддержкой правительства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отечественное производство микропроцессоров появится в Татарстане, если правительство России поможет с финансированием покупки технологий. Об этом сегодня рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

— В Татарстане имеются компетенции для разработки микропроцессоров, чипов, но необходимые технологии дорогостоящие — от 3 до 5 миллиардов долларов. При согласовании и финансовой поддержке правительства Российской Федерации данные технологии можно привлечь в Татарстан, это может стать новой нефтью, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в ноябре гендиректор АО «АйСиЭл — КПО ВС» Евгений Степанов сообщил, что ICL откроет производство материнских плат в третьем квартале 2023 года.

— В первом квартале 2023 года будет открыто сборочное производство, в третьем квартале — производство материнских плат, — сказал он, отвечая на вопрос президента Татарстана о сроках запуска завода материнских плат в Лаишево.

Завод по производству до 1 млн изделий в год строится на участке территории в Лаишево, включенной в этом году в ОЭЗ «Иннополис». Общий объем инвестиций в совместный проект Иннополиса и группы компаний ICL составил 2 млрд рублей, сообщил Евгений Степанов.

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Максим Кокунин