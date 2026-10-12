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Оклады госслужащим в Татарстане повысят с 1 января 2027 года

12:24, 12.10.2026

Оклад специалиста 3-го разряда младшей группы госслужбы и оклад секретаря руководителя составит 18 621 рубль, ежемесячное вознаграждение министра — 65 049 рублей

Оклады госслужащим в Татарстане повысят с 1 января 2027 года
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении на 10% с 1 января 2027 года месячных окладов государственных гражданских служащих республики. Официальный документ размещен на сайте раиса РТ.

Согласно документам, оклад специалиста 3-го разряда младшей группы госслужбы и оклад секретаря руководителя составит 18 621 рубль, а ежемесячное вознаграждение министра — 65 049 рублей. Кабинету министров республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Повышение коснулось государственных гражданских служащих (Указ №826), лиц, замещающих государственные должности (Указ №825), и технического персонала, не являющегося госслужащими (Указ №827).

Документы вступают в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее Минниханов подписал документ, повышающий коэффициент для патентов мигрантов на 2027 год.

Зульфат Шафигуллин

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