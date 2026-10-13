Суд в Татарстане признал незаконным оборот воды без «Честного знака»

Действия ИП посчитали нарушающими обязательные требования к маркировке товаров средствами идентификации

Фото: Олег Тихонов

Высокогорский районный суд Татарстана признал противоправным оборот упакованной воды индивидуальным предпринимателем без регистрации в системе маркировки «Честный знак». Иск в защиту неопределенного круга лиц подал Бугульминский территориальный отдел Роспотребнадзора.

Основанием для разбирательства стали материалы мониторинга ГИС МТ, выявившие, что предприниматель реализовывал товар, не будучи зарегистрированным участником в этой товарной группе.

Суд постановил, что действия ИП нарушают обязательные требования к маркировке товаров средствами идентификации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решение суда вступило в законную силу 3 октября 2026 года. К этому моменту индивидуальный предприниматель устранил нарушения и зарегистрировался в системе «Честный знак» в категории «Упакованная вода».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Татарстане снизилась доля некачественной питьевой воды — до 5,5%.

Зульфат Шафигуллин