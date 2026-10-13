В Казани начали консервировать городские фонтаны на зиму
До 28 октября специалисты планируют завершить работы на 32 объектах
В Казани стартовала консервация городских фонтанов, сообщили в пресс-службе Мэрии города.
Первыми к зиме подготовили сооружения на Советской площади, в Дербышках и сквере Белинского. До 28 октября специалисты планируют завершить работы на 32 объектах.
Процесс включает очистку чаш, продувку трубопроводов для удаления воды, демонтаж насосов и их перевозку на склад. Чаши закрывают фанерными щитами, а в парке «Крылья Советов» и сквере имени Тинчурина устанавливают дополнительные деревянные защитные конструкции.
Как сообщил замначальника отдела капремонта Комитета внешнего благоустройства Ренат Сафиуллин, весной оборудование установят обратно и проверят на дефекты. Помимо подготовки к зиме, в этом году насосное оборудование заменят у фонтана «Белые цветы», на площади перед ДК «Железнодорожников» в Юдино и в Горкинско-Ометьевском лесу.
Напомним, ранее в Казани предупредили о риске обрушения опор контактных сетей электротранспорта. На их полную замену требуется около 290 млн рублей, подробнее — в материале «Реального времени».
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