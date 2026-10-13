Госсовет Татарстана получит право контроля за концессионными соглашениями
Введение контроля связано с жалобами населения на сферу ЖКХ, где большинство муниципальных объектов передано в частные руки
Комитет Госсовета Татарстана по инвестициям одобрил законопроект о парламентском контроле за исполнением концессионных соглашений. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания комитета.
Введение контроля связано с жалобами населения на сферу ЖКХ, где большинство муниципальных объектов передано в частные руки.
Депутаты отметили, что имущество часто передается концессионерам без последующих инвестиций, из-за чего инфраструктура разрушается.
— Имущество передано, а инвестиций не осуществляется, все рушится, — заявили участники совместного заседания комитета по экономике и экспертного совета.
Законопроект позволит Государственному совету республики отслеживать выполнение обязательств частными инвесторами по реконструкции и модернизации переданных им объектов.
Почему парламент Татарстана хотел доработать закон о концессиях и какие новые полномочия получит республика в градостроительстве — в материале «Реального времени».
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