Госсовет Татарстана получит право контроля за концессионными соглашениями

Введение контроля связано с жалобами населения на сферу ЖКХ, где большинство муниципальных объектов передано в частные руки

Фото: Сергей Козлов

Комитет Госсовета Татарстана по инвестициям одобрил законопроект о парламентском контроле за исполнением концессионных соглашений. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания комитета.

Введение контроля связано с жалобами населения на сферу ЖКХ, где большинство муниципальных объектов передано в частные руки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Депутаты отметили, что имущество часто передается концессионерам без последующих инвестиций, из-за чего инфраструктура разрушается.

— Имущество передано, а инвестиций не осуществляется, все рушится, — заявили участники совместного заседания комитета по экономике и экспертного совета.

Законопроект позволит Государственному совету республики отслеживать выполнение обязательств частными инвесторами по реконструкции и модернизации переданных им объектов.

Почему парламент Татарстана хотел доработать закон о концессиях и какие новые полномочия получит республика в градостроительстве — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева