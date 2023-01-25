УЕФА перенес место проведения Суперкубка 2023 года из Казани в Афины

УЕФА перенес место проведения матча за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины, об этом сообщили в пресс-службе союза.

Телеканал Sky News накануне сообщил о вероятном лишении столицы Татарстана возможности проведения Суперкубка УЕФА. Это мог быть первый проведенный в России розыгрыш европейского Суперкубка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

2 марта 2022 года в УЕФА объявили, что матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Также заявку на проведение матча подавала футбольная ассоциация Албании, но она сняла свою кандидатуру до голосования.

Но после начала спецоперации появилась информация о том, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из столицы Татарстана. При этом в мае в Минспорта республики заявили, что не получали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извещений о возможном переносе из Казани матча за Суперкубок 2023 года.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в конце декабря говорил, что УЕФА давно перестала контактировать с Казанью на предмет проведения матча Суперкубка Европы.

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Маргарита Головатенко