Татарстан занял второе место по поставке газа в регионы России

Фото: Газпром трансгаз Казань/vk.com

По итогам 2022 года ООО «Газпром трансгаз Казань» поставило в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Таким образом, республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.

— Высокий уровень газопотребления основывается в том числе на инвестиционной привлекательности республики. Стабильный рост промышленного сектора во многом зависит от бесперебойной поставки доступного и качественного энергетического топлива. Основными потребителями газа в этой отрасли являются такие крупные предприятия, как АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», АО «Татэнерго», — рассказали в компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что в топливно-энергетическом балансе региона природный газ составляет свыше 98%. Уровень газификации — 99,51%.

В начале января, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов отмечал, что это один из самых высоких показателей в России. По его словам, специалисты выявили потенциал догазификации 18 тысяч домов. От жителей Татарстана компания получила 17 408 заявок, при этом заключено 16 380 договоров.



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Айрат Назипов