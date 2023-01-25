Татарстан занял второе место по поставке газа в регионы России
По итогам 2022 года ООО «Газпром трансгаз Казань» поставило в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Таким образом, республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.
— Высокий уровень газопотребления основывается в том числе на инвестиционной привлекательности республики. Стабильный рост промышленного сектора во многом зависит от бесперебойной поставки доступного и качественного энергетического топлива. Основными потребителями газа в этой отрасли являются такие крупные предприятия, как АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», АО «Татэнерго», — рассказали в компании.
Отмечается, что в топливно-энергетическом балансе региона природный газ составляет свыше 98%. Уровень газификации — 99,51%.
В начале января, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов отмечал, что это один из самых высоких показателей в России. По его словам, специалисты выявили потенциал догазификации 18 тысяч домов. От жителей Татарстана компания получила 17 408 заявок, при этом заключено 16 380 договоров.
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