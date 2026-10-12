«Таттелеком» рассказал, как ИИ влияет на эффективность сотрудников

У обычного пользователя чата эффективность после стартового роста снижается и опускается ниже уровня работы без ИИ

Фото: Реальное время

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов на пресс-конференции, посвященной проведению международного форума Kazan Digital Week — 2026, представил показатели группы компаний и данные об использовании нейросетей сотрудниками.

Как показали замеры компании, у обычного пользователя чата эффективность после стартового роста снижается и опускается ниже уровня работы без ИИ, хотя самооценка остается завышенной, сообщил Нурутдинов. Выход на устойчивый рост демонстрируют только обученные сотрудники, работающие через harness — корпоративную систему со встроенным контекстом и проверками.

В компании выделили четыре этапа этой деградации: сотрудник передает модели все меньше контекста, перестает критически анализировать результаты, текст теряет глубину и индивидуальность, а в итоге человек выпадает из текущей ситуации.

Сравнение трех подходов на цифрах: обучающее видео с ИИ-тьютором, который дает подсказки вместо готовых ответов, дает прирост эффективности в 127% против 48% у обычного чата — при почти снятом вреде. Корпоративная ИС с обучением сотрудников повышает долю решаемых задач с 31 до 80%.



Дмитрий Зайцев