Посол России в Германии: передача немецких танков Киеву переводит конфликт на новый уровень противостояния

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев раскритиковал решение властей Германии передать Украине тяжелые боевые танки Leopard 2 и разрешить другим странам реэкспортировать эту технику для участия в СВО.

— Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него. К сожалению, это происходит снова и снова, — приводит его слова посольство РФ в ФРГ.

Кроме того, он обвинил Германию и ее ближайших союзников в том, что они не заинтересованы в разрешении украинского кризиса. И добавил, что «красные линии» остались в прошлом.

Фото: wikipedia.org

Сегодня власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.

Первый серийный танк Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года. По данным из открытых источников, эта техника состоит на вооружении 19 армий мира. Многие из них разработали свои собственные модификации танка. Техника оснащена мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120.

Известно, что экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста запретила инвентаризацию находящихся на вооружении танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца. Ранее представители ее ведомства предлагали провести подсчет машин, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках.

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Айрат Назипов