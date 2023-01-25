Татарстанские вузы теряют студентов, юриспруденция — популярность у их абитуриентов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Сегодня в России отмечается День студента, известный также как Татьянин день. Указ о его праздновании подписали 25 января 2005 года, а спустя два года День российского студенчества стал одной из памятных дат государства. Связан праздник и с Московским университетом (МГУ имени М.В. Ломоносова) — в этот день документ о его основании подписала императрица Елизавета Петровна. Святая мученица Татиана считается покровительницей студентов, поскольку дата является днем ее памяти. Интересный факт — мать Ивана Шувалова, по прошению которого Елизавета Петровна и подписала исторический указ, звали Татьяна, и, по некоторым данным, он «нарочно выбрал этот день для поднесения государыне проекта: он хотел обрадовать ее новым назначением своим в должность куратора русского университета». На сегодняшний день российскому студенчеству власти уделяют большое внимание. Выпустившись из школы и отправившись в свободное плавание, молодежь старается поступить в престижный университет, в том числе устремившись в Татарстан и его столицу. Однако, несмотря на то, что Казань порой называют городом студентов, их число год от года сокращается. Подробности — в материале «Реального времени».

Студенты Татарстана выбирают «очку» в государственных вузах

Согласно данным официальной статики на начало предыдущего учебного года (2021/2022) в государственных и частных вузах Татарстана насчитывалось 141,4 тысячи студентов. Как подчитало «Реальное время», за пять лет их количество сократилось на 5,7%, а за шесть — на 7,6% (в 2016/2017-м их насчитывалось 153 тысячи). По данным Минобрнауки, на сегодняшний день в вузах Татарстана учится 143 тысячи человек.

Чаще всего абитуриенты выбирают государственные вузы Татарстана — на них на начало 2021/2022 года приходилась 86% от общего числа студентов или 121,4 тысячи человек. В частных университетах образование получали 19,9 тысячи человек.

Из 141,4 тысячи обучающихся в вузах в Татарстана на начало 2021/2022 учебного года — 41 122 только начинали свой студенческий путь. Большинство первокурсников выбрали государственный вузы — 34,5 тысячи, или 84%. Диплом частного вуза предпочли лишь 6,5 тысячи человек.

Фото: Татарстанстат

Для сравнения, в 2020 году в институты и университеты Татарстана поступили 38 260 человек. Увеличение числа первокурсников не затронуло частные вузы — как и в 2021-м тогда их насчитывалось 6,5 тысячи. Выросло количество новоиспеченных студентов в госуниверситетах — в пандемийнном 2020-м их было 31 757.



Больше половины студентов Татарстана — 64,3% — в прошлом учебном году получали образование очно. По сравнению с данным на начало 2020/2021 года эта доля практические осталась без изменений (62,3%).

На «заочке» в 2021/2022 учебном году обучался каждый третий студент Татарстана (30,9%). За год их доля сократилась на 3,3 процентных пункта. Вместе с этим выросло количество студентов, выбравших очно-заочную форму обучения — с 3,5% до 4,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Образование и педагогические науки вышли вперед

При приеме в 2021 году самой популярной специальностью в вузах Татарстана стало образование и педагогические науки. До этого на протяжении двух лет, в 2019-м и 2020-м, лидировали экономика и управление, а образовательные программы для будущих учителей занимали по востребованности среди поступивших лишь второе место.

Несмотря на то, что образование и педагогические науки возглавили рейтинг самых популярных специальностей по итогам приемной кампании в 2021-м, выбрал из даже не каждый десятый — всего 8,9% от общего числа первокурсников. Для сравнения, в 2020-м эта доля составляла 10,1%.

Топ-5 популярных специальностей при приеме в вузы Татарстана в 2021 году сложился следующим образом:

образование и педагогические науки — 3 653 человека, или 8,9% от общего числа поступивших.

экономика и управление — 3 153 студента, или 7,6% от общего числа поступивших;

информатика и информационные технологии — 2 428 студента, или 6% от общего числа поступивших;

электро- и теплоэнергетика — 2 004 студента, или 4,87% от общего числа поступивших;

химические технологии — 1 724 студента, или 4,2% от общего числа поступивших

Фото: Татарстанстат

Топ-5 самых популярных специальности при приеме в вузы Татарстана изменился. Из него исчезла юриспруденция, которая по итогам приемной кампании 2020 года занималась третьем место — на нее приходилось 7,6% от общего числа поступивших. В топ-3 она входила и в ходе приемной кампании 2019 года — те же 7,6%.

Новичок в пятерке самых востребованных специальностей при приеме в вузы Татарстана — химические технологии. В 2020 году они находились на 7-м месте в рейтинге, уступая машиностроению (6-е место), электро- и теплоэнергетике (5-е место), информатике и информационным технологиям (4-е место).

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Татьяна Демина