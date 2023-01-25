Прогнозная выручка резидентов «Иннополис» увеличится до 39 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам 2022 года прогнозная выручка компаний ОЭЗ «Иннополис» увеличится на 36,5% — до 39 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в рамках заседания Кабмина, на котором подвели итоги Года цифровизации в республике в 2022 году.

По прогнозам за 2022 год их общая годовая выручка составила более 39 млрд рублей, что на 36,5% больше, чем в 2021 году, отметил он. По его словам, в настоящее время в «Иннополисе» работают 547 компаний.



— Ежегодно растет и объем уплачиваемых налогов и сборов в бюджеты всех уровней. За 2022 год он составил 3,9 млрд рублей. Объем привлеченного федерального финансирования в минувшем году вырос на 65%, до 7,34 млрд рублей, — сообщил Роман Шайхутдинов.

Университет «Иннополис» работает по принципу тесного взаимодействия науки и бизнеса. Вуз реализует более 70 проектов общей стоимостью свыше 3 млрд рублей. Индустриальными партнерами вуза является 261 компания, среди них — ГК «Роскосмос», ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году Университет Иннополис стал одной из 30 передовых инженерных школ России:

— Цель школы — подготовить высококвалифицированных ИТ-специалистов и обеспечить технологический суверенитет для ускоренной разработки российского ПО. В кооперации с индустриальными партнерами ПИШ поэтапно запустит пять отечественных технологических решений, в том числе систему автоматической генерации кода с использованием технологии искусственного интеллекта, — рассказал он.

Напомним, в феврале прошлого года сообщалось, что в Иннополисе работают около 500 компаний, создавших более 5 тысяч рабочих мест. За 2021 год выручка всех компаний составила около 40 млрд рублей, более 4,4 млрд налогов и сборов уплачены в бюджеты всех уровней.

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Луиза Игнатьева