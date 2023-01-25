Первый в Татарстане инвестиционный отель появится в центре Казани

Фото: группа компаний "НоваСтрой"

Сегодня девелоперская группа компаний «НоваСтрой» и московский международный гостиничный оператор Becar Asset Management подписали в Казани соглашение о сотрудничестве в реализации первого в Татарстане проекта инвестиционного апарт-отеля Vertical Boutique, номера в котором смогут покупать частные инвесторы.

Согласно модели проекта, они смогут приобретать лоты (номера и доли в местах общего пользования, — прим. ред.) в гостиничном комплексе 4* на 106 номеров, который откроется на ул. Бурхана Шахиди в центре столицы Татарстана в 2025 году. Размеры лотов составляют от 18 кв. метров. Заключая договор с оператором, собственник передаст ему управление недвижимостью для последующего содержания и сдачи в аренду.

Площадь здания отеля составит 4,8 тыс. кв. м, включая подземный паркинг. Помимо непосредственно самих гостиничных номеров здесь будут предусмотрены помещения для размещения ресторана и спа-салона. При этом сами номера категорий «стандарт», «комфорт» и «семейный» будут распродаваться в розницу отдельными лотами с доходностью порядка 7% годовых.

Директор группы компаний «НоваСтрой» Денис Самарин сообщил, что решение о запуске первого в регионе инвестиционного апарт-отеля было принято, исходя из фактора высокого спроса на недвижимость как средства инвестирования. «Для инвесторов это возможность не только сохранить свои вложения за счет роста стоимости недвижимости в центре, но и получить доход выше, чем в среднем ожидается от аренды квартир», — отметил он.

Фото: группа компаний «НоваСтрой»

«Турпоток в Казань в 2022 году вырос на 11%, до 3,3 млн человек, а к 2030 году местные власти планируют достичь показателя в 5 млн человек в год. Такие рекордные показатели туристического потока требуют создания современной туристической инфраструктуры, в том числе и гостиничной. Уверена, что четырехзвездочная Vertical Boutique станет идеальным дополнением гостиничной инфраструктуры столицы Татарстана», — заявила Ольга Шарыгина, вице-президент экосистемы Becar Asset Management.

По мнению полномочного представителя Российской гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан Елены Стрюковой, реализация проектов, подобных инвестиционному апарт-отелю Vertical Boutique, позволит обелить рынок посуточной аренды в Казани. С ней согласна исполнительный директор Ассоциации отелей г.Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина. «Минувшим летом мы с удивлением столкнулись с дефицитом номерного фонда для размещения всех желающих, особенно в центре города», — добавила она, комментируя перспективы окупаемости проекта.

По словам основателя и главного архитектора архитектурной мастерской «Старый город» Павла Тиняева, место размещения и визуальный облик проекта Vertical Boutique наложили определенные обязательства на разработчиков проекта. «Исторически это место — район размещения гостевых домов с выходом на Московский тракт, к воде и железной дороге», — подчеркнул он, отметив, что архитектурный облик апарт-отеля был согласован президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в ходе заседания совета по архитектуре и градостроительству.

Сергей Кощеев