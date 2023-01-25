Владимир Путин: цель спецоперации — защита людей и самой России

Цель специальной военной операции — защита как людей, так и самой России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами.



— Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях, — приводит RT слова главы государства.

Президент подчеркнул, что российская сторона не может этого допустить.

Специальная военная операция продолжается 11 месяцев. О ее начале Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев — 21 сентября — после этого в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Маргарита Головатенко