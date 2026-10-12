«Яндекс» предупредил о возможных атаках мошенников после сбоя ЦОД
Среди типичных предлогов — «данные повреждены — войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя»
Платформа Yandex Cloud на фоне ситуации с ЦОД «Яндекса» предупредила о возможном фишинге от ее имени и назвала вероятные легенды мошенников, передает ТАСС.
Среди типичных предлогов — «данные повреждены — войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя», «компенсация за простой — укажите реквизиты», «срочная миграция — откройте вложение».
В Yandex Cloud посоветовали проверять домен отправителя, обращать внимание на срочность писем и с осторожностью относиться к вложениям.
— Мы никогда не просим по электронной почте пароли, коды 2FA, API-ключи, реквизиты карт и удаленный доступ, — говорится в уведомлении.
Ранее сообщалось, что ФНС разъяснила порядок работы с кассовыми чеками для пользователей сервисов «Яндекс» на фоне временных ограничений в работе инфраструктуры компании.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».