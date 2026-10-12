«Яндекс» предупредил о возможных атаках мошенников после сбоя ЦОД

Среди типичных предлогов — «данные повреждены — войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя»

Платформа Yandex Cloud на фоне ситуации с ЦОД «Яндекса» предупредила о возможном фишинге от ее имени и назвала вероятные легенды мошенников, передает ТАСС.

Среди типичных предлогов — «данные повреждены — войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя», «компенсация за простой — укажите реквизиты», «срочная миграция — откройте вложение».

В Yandex Cloud посоветовали проверять домен отправителя, обращать внимание на срочность писем и с осторожностью относиться к вложениям.

— Мы никогда не просим по электронной почте пароли, коды 2FA, API-ключи, реквизиты карт и удаленный доступ, — говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что ФНС разъяснила порядок работы с кассовыми чеками для пользователей сервисов «Яндекс» на фоне временных ограничений в работе инфраструктуры компании.

Алсу Сабирзанова