На ремонт вузов и колледжей в Татарстане потратят 314,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ГБУ «Главстрой РТ» ищет компанию, которая возьмется за капитальный ремонт шести татарстанских вузов и колледжей. На это потратят 314,5 млн рублей. Все работы нужно выполнить до 1 декабря 2023 года.

Больше половины денег уйдет на капитальный ремонт зданий ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», который расположен на улице Попова. На такую цель выделили 172,3 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен благоустроить территорию, а также купить оборудование, мебель и инвентарь.

На капремонт зданий Казанского авиационно-технического колледжа им. Дементьева и Набережночелнинского педагогического колледжа потратят в общей сложности 94,4 млн рублей. Покупать мебель для образовательных учреждений не нужно, но необходимо заняться благоустройством территорий.

Еще 24 млн рублей «Главстрой РТ» потратит на казанский колледж малого бизнеса и предпринимательства. В этом случае необходимо благоустроить территорию, а также купить оборудование, мебель и инвентарь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проведение капитального ремонта учебно-практической клиники с благоустройством территории на базе Казанского ветеринарного института имени Н.Э. Баумана обойдется в 17,9 млн рублей.

Меньше всего достанется ГАПОУ «Алексеевский аграрный колледж». На капитальный ремонт здания Алькеевского филиала планируют потратить 5,7 млн рублей.

Накануне «Реальное время» писало о планах провести капитальный ремонт в семи общеобразовательных школах в Казани. Стоимость работ оценивается в 950 миллионов рублей, а источником финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты. Работы на всех объектах необходимо выполнить до 30 ноября.



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Айрат Назипов