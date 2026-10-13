Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг лучших городов для карьеры

Из Татарстана в топ-7 также вошли Набережные Челны

Фото: Динар Фатыхов

Москва заняла первое место в рейтинге лучших городов для построения успешной карьеры, набрав 66% голосов экономически активных жителей. Казань и Санкт-Петербург разделили второе место с результатом 49%, следует из исследования SuperJob для РИА «Новости».

В пятерку лидеров также вошли Тюмень (45%) и Екатеринбург (44%). В топ-7 вошли Краснодар (39%), Владивосток (38%) и Набережные Челны (36%). Опрос проводился среди 20,5 тысячи респондентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сложнее всего строить карьеру в Ульяновске — свой город подходящим для роста в должности и уровне дохода считают лишь 14% жителей. В Волгограде и Липецке таких по 17%, в Тольятти — 19%, в Оренбурге — 20%.

В данном исследовании россияне оценивали города по возможности карьерного роста и увеличения дохода. Респондентам предлагалось ответить, считают ли они свой город лучшим для достижения этих целей.

Напомним, Казань заняла 14-е место в рейтинге городов с высокими заработными платами. Средняя зарплата в первом полугодии в столице Татарстана составила 101,6 тыс. рублей, что на 11,2% больше показателя прошлого года.

Зульфат Шафигуллин