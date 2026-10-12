Бразилия теряет урожай, кофейный бизнес под ударом: что ждать потребителю?
Новые прогнозы уже не оставляют сомнений в том, что рост цен на кофе в ближайшее время продолжится
Рынок кофе в России переживает период нестабильности. Еще в начале 2026 года цены на натуральный кофе снизились на 2%. Эксперты связывали это с благоприятным урожаем в странах-производителях и снижением мировых котировок арабики. Однако к концу года ситуация изменилась — теперь прогнозируют рост цен. Сколько кофе стоит сейчас и что влияет на динамику — в материале «Реального времени».
Сколько стоит кофе в России: цены в магазинах и на маркетплейсах
Цены на кофе в России заметно различаются в зависимости от того, где его покупать — в обычном магазине или на маркетплейсе, а также от формата продукта и марки. На стоимость влияют акции, региональные различия и логистика, а разброс цен может быть очень широким — от дешевых собственных торговых марок до премиальных сортов.
В магазинах зерновой кофе в среднем стоит от 1 200 до 2 300 рублей за килограмм. Однако собственные торговые марки обходятся в разы дешевле — от 200 до 300 рублей за пачку 200—250 г. Молотый кофе продается по цене от 300 до 700 рублей за 250 г, растворимый — от 200 до 600 рублей за 100 г, а упаковка капсул из 10 штук — от 300 до 600 рублей.
На маркетплейсах ценовая картина отличается, но не сильно. При этом стоит отметить, что ассортимент на данных площадках более широкий: представлены разные производители, виды обжарки и необычные сорта, которых в магазинах часто не найти.
Цена зернового кофе на маркетплейсах составляет от 600 до 2 400 рублей за килограмм. Молотый обойдется в 300—800 рублей за 200—250 г, растворимый — в 250—600 рублей за 100 г, а упаковка капсул — в 250—800 рублей.
Кофе дешевел недолго: что изменилось на рынке
Рынок кофе — один из самых непредсказуемых в мировой экономике. Стоимость здесь меняется постоянно: то плавно растет, то снижается, реагируя на урожайность, логистику, климат и политическую обстановку. Еще несколько месяцев назад казалось, что ситуация выровнялась и падение продолжится, однако динамика развернулась в обратную сторону. Разбираемся, как менялись цены и что стало причиной нового витка роста.
Снижение стоимости началось в январе 2026 года и продолжалось несколько месяцев. Антон Тренин, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА, отмечал, что рынок стабилизировался после заметного роста 2025 года. При благоприятном урожае и отсутствии погодных рисков цены могли продолжить падать. Однако этим прогнозам не суждено было сбыться.
Уже в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай арабики в Бразилии пострадал от сильных ливней: осадки не только задержали сбор, но и ухудшили качество зерен. Около 20% ягод было смыто с деревьев тропическими дождями — на 12—15% выше среднего показателя. После сбора урожая на страну обрушилась вторая волна ливней, что вынудило некоторых производителей начинать сушку заново. По данным метеорологической службы, количество осадков достигло 250—500% от нормы в некоторых частях страны в июне и июле, а в отдельных районах выпало в 8 раз больше осадков, чем обычно.
Гендиректор бразильского сельскохозяйственного кооператива производителей кофе Симан де Лима заявил, что подавляющее большинство урожая в итоге имеет проблемы с качеством. Обычно соответствующие критериям ICE зерна составляют 30—35%, а в этом году показатель может снизиться до 10—15%. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня, а запасы на сертифицированных складах в США и Европе приближаются к самому низкому уровню в XXI веке.
Coffee Costa бьет тревогу: рынок кофе ждет новый рост цен
Новые прогнозы уже не оставляют сомнений в том, что рост цен на кофе в ближайшее время продолжится. На рынок одновременно давят климатические и экономические факторы, которые делают ситуацию все более напряженной. О серьезности положения заговорили и крупные игроки отрасли.
В октябре 2026 года британская сеть кофеен Costa Coffee предупредила о повышении цен. Глава сети Филипп Шайле отметил, что обычно после роста стоимость кофе снижается, но в последние месяцы этого не происходило. Латте в Costa сейчас стоит £4,4 (494,5 рубля), тогда как пять лет назад обходился в £2,9 (325,9 рубля).
Одной из причин такого положения стали проблемы у поставщиков. Совсем недавно Бразилия вновь столкнулась с климатическими вызовами и на этот раз пострадала от засухи: запасы зерен арабики опустились до самого низкого уровня за последние 26 лет. В Costa предупредили, что изменение климата может сократить доступность зерен, а политическая нестабильность способна нарушить экспорт.
Дополнительный удар нанесло землетрясение в Колумбии. Оно нарушило работу главного порта страны Буэнавентуры и привело к закрытию автомобильных дорог, из-за чего экспорт колумбийского кофе был приостановлен.
«У нас иммунитет к потрясениям»: бизнес о росте цен на кофе
Рост цен на кофе — это не только проблема потребителей, но и вызов для бизнеса. Кофейни и рестораны вынуждены искать баланс между сохранением качества, удержанием клиентов и растущими издержками. Чтобы понять, как отрасль реагирует на эти изменения, мы поговорили с экспертами.
В разговоре с «Реальным временем» Q-грейдер-менеджер кофейни «Нефть» Егор Баринов отметил, что кофе для России остается импортным продуктом, а значит, его стоимость всегда зависит от внешних обстоятельств и подвержена колебаниям.
— Кофе всегда считался импортным продуктом. Он не растет в России, поэтому очень зависим от внешних факторов, и его цена всегда сильно волатильна: иногда падает, иногда дорожает. Это почти всегда отражается на рынке. Единственное, бизнес или потребитель может этого не замечать, потому что изменения, как правило, не резкие, а очень плавные, — говорит он.
По его мнению, рост цен вряд ли приведет к сокращению числа потребителей кофе. Привычка настолько сильная, что отказ от любимого напитка маловероятен, даже если он подорожает.
— Привычка пить кофе сегодня у людей настолько сильная, что ее сложно легко отбить. Тем более бизнес довольно быстро реагирует и предлагает интересные решения, которые перекрывают такие моменты. Домашнее потребление в том числе влияет сильно — наверное, даже больше, чем цены. Люди стали чаще пить кофе дома, чем в кофейнях и отелях, — отмечает Баринов.
Ресторатор, владелец семейного ресторана «Сказка» Михаил Шарипов также сомневается в резком падении спроса, но отмечает возможное давление на бизнес:
Шарипов также отметил, что бизнес в стране научился работать в условиях постоянных изменений и это помогает отрасли адаптироваться.
— Мы растем в таких условиях и привыкли к постоянным изменениям и потрясениям. У нас уже иммунитет ко всему этому. Поэтому, думаю, все будет хорошо. И те, кто живет на кофейном бизнесе, этот путь тоже пройдут. Сами производители, я думаю, тоже вдумчиво повышают цены — они не будут резко поднимать их на 50%, — заявил он.
Таким образом, рынок кофе в России проходит через очередной цикл снижения и роста цен. Бизнес адаптируется к изменениям, предлагая новые форматы потребления, а потребители сохраняют привычку к кофе, несмотря на колебания стоимости. Вопрос лишь в том, насколько долго продлится текущий рост цен и какие еще факторы повлияют на рынок в ближайшем будущем.
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