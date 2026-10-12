Бразилия теряет урожай, кофейный бизнес под ударом: что ждать потребителю?

Новые прогнозы уже не оставляют сомнений в том, что рост цен на кофе в ближайшее время продолжится

Фото: Реальное время

Рынок кофе в России переживает период нестабильности. Еще в начале 2026 года цены на натуральный кофе снизились на 2%. Эксперты связывали это с благоприятным урожаем в странах-производителях и снижением мировых котировок арабики. Однако к концу года ситуация изменилась — теперь прогнозируют рост цен. Сколько кофе стоит сейчас и что влияет на динамику — в материале «Реального времени».

Сколько стоит кофе в России: цены в магазинах и на маркетплейсах

Цены на кофе в России заметно различаются в зависимости от того, где его покупать — в обычном магазине или на маркетплейсе, а также от формата продукта и марки. На стоимость влияют акции, региональные различия и логистика, а разброс цен может быть очень широким — от дешевых собственных торговых марок до премиальных сортов.

В магазинах зерновой кофе в среднем стоит от 1 200 до 2 300 рублей за килограмм. Однако собственные торговые марки обходятся в разы дешевле — от 200 до 300 рублей за пачку 200—250 г. Молотый кофе продается по цене от 300 до 700 рублей за 250 г, растворимый — от 200 до 600 рублей за 100 г, а упаковка капсул из 10 штук — от 300 до 600 рублей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

На маркетплейсах ценовая картина отличается, но не сильно. При этом стоит отметить, что ассортимент на данных площадках более широкий: представлены разные производители, виды обжарки и необычные сорта, которых в магазинах часто не найти.

Цена зернового кофе на маркетплейсах составляет от 600 до 2 400 рублей за килограмм. Молотый обойдется в 300—800 рублей за 200—250 г, растворимый — в 250—600 рублей за 100 г, а упаковка капсул — в 250—800 рублей.

Кофе дешевел недолго: что изменилось на рынке

Рынок кофе — один из самых непредсказуемых в мировой экономике. Стоимость здесь меняется постоянно: то плавно растет, то снижается, реагируя на урожайность, логистику, климат и политическую обстановку. Еще несколько месяцев назад казалось, что ситуация выровнялась и падение продолжится, однако динамика развернулась в обратную сторону. Разбираемся, как менялись цены и что стало причиной нового витка роста.

Снижение стоимости началось в январе 2026 года и продолжалось несколько месяцев. Антон Тренин, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА, отмечал, что рынок стабилизировался после заметного роста 2025 года. При благоприятном урожае и отсутствии погодных рисков цены могли продолжить падать. Однако этим прогнозам не суждено было сбыться.

Реальное время / realnoevremya.ru

Уже в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай арабики в Бразилии пострадал от сильных ливней: осадки не только задержали сбор, но и ухудшили качество зерен. Около 20% ягод было смыто с деревьев тропическими дождями — на 12—15% выше среднего показателя. После сбора урожая на страну обрушилась вторая волна ливней, что вынудило некоторых производителей начинать сушку заново. По данным метеорологической службы, количество осадков достигло 250—500% от нормы в некоторых частях страны в июне и июле, а в отдельных районах выпало в 8 раз больше осадков, чем обычно.

Гендиректор бразильского сельскохозяйственного кооператива производителей кофе Симан де Лима заявил, что подавляющее большинство урожая в итоге имеет проблемы с качеством. Обычно соответствующие критериям ICE зерна составляют 30—35%, а в этом году показатель может снизиться до 10—15%. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня, а запасы на сертифицированных складах в США и Европе приближаются к самому низкому уровню в XXI веке.

Coffee Costa бьет тревогу: рынок кофе ждет новый рост цен

Новые прогнозы уже не оставляют сомнений в том, что рост цен на кофе в ближайшее время продолжится. На рынок одновременно давят климатические и экономические факторы, которые делают ситуацию все более напряженной. О серьезности положения заговорили и крупные игроки отрасли.

В октябре 2026 года британская сеть кофеен Costa Coffee предупредила о повышении цен. Глава сети Филипп Шайле отметил, что обычно после роста стоимость кофе снижается, но в последние месяцы этого не происходило. Латте в Costa сейчас стоит £4,4 (494,5 рубля), тогда как пять лет назад обходился в £2,9 (325,9 рубля).

Реальное время / realnoevremya.ru

Одной из причин такого положения стали проблемы у поставщиков. Совсем недавно Бразилия вновь столкнулась с климатическими вызовами и на этот раз пострадала от засухи: запасы зерен арабики опустились до самого низкого уровня за последние 26 лет. В Costa предупредили, что изменение климата может сократить доступность зерен, а политическая нестабильность способна нарушить экспорт.

Дополнительный удар нанесло землетрясение в Колумбии. Оно нарушило работу главного порта страны Буэнавентуры и привело к закрытию автомобильных дорог, из-за чего экспорт колумбийского кофе был приостановлен.

«У нас иммунитет к потрясениям»: бизнес о росте цен на кофе

Рост цен на кофе — это не только проблема потребителей, но и вызов для бизнеса. Кофейни и рестораны вынуждены искать баланс между сохранением качества, удержанием клиентов и растущими издержками. Чтобы понять, как отрасль реагирует на эти изменения, мы поговорили с экспертами.

В разговоре с «Реальным временем» Q-грейдер-менеджер кофейни «Нефть» Егор Баринов отметил, что кофе для России остается импортным продуктом, а значит, его стоимость всегда зависит от внешних обстоятельств и подвержена колебаниям.

— Кофе всегда считался импортным продуктом. Он не растет в России, поэтому очень зависим от внешних факторов, и его цена всегда сильно волатильна: иногда падает, иногда дорожает. Это почти всегда отражается на рынке. Единственное, бизнес или потребитель может этого не замечать, потому что изменения, как правило, не резкие, а очень плавные, — говорит он.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

По его мнению, рост цен вряд ли приведет к сокращению числа потребителей кофе. Привычка настолько сильная, что отказ от любимого напитка маловероятен, даже если он подорожает.

— Привычка пить кофе сегодня у людей настолько сильная, что ее сложно легко отбить. Тем более бизнес довольно быстро реагирует и предлагает интересные решения, которые перекрывают такие моменты. Домашнее потребление в том числе влияет сильно — наверное, даже больше, чем цены. Люди стали чаще пить кофе дома, чем в кофейнях и отелях, — отмечает Баринов.

Ресторатор, владелец семейного ресторана «Сказка» Михаил Шарипов также сомневается в резком падении спроса, но отмечает возможное давление на бизнес:

— Я думаю, бизнесмены в нашей стране уже привыкли к тому, что постоянно что-то меняется и индексируется. Поэтому, возможно, будет очередная индексация. Игрокам кофейного бизнеса придется туго, потому что поднимать цены для конечного потребителя все сложнее. Значит, надо прибегать к операционной эффективности — где-то искать другие методы, но без понижения качества, потому что качество сейчас уже само собой разумеющееся. Нужно находить способы снижать издержки. Что касается спроса посетителей кофеен или пользователей кофейных аппаратов, то пока вроде нет предпосылок к тому, что он сильно упадет. Я, конечно, не слежу за статистикой, но, насколько понимаю, спрос на кофе растет.

Шарипов также отметил, что бизнес в стране научился работать в условиях постоянных изменений и это помогает отрасли адаптироваться.

— Мы растем в таких условиях и привыкли к постоянным изменениям и потрясениям. У нас уже иммунитет ко всему этому. Поэтому, думаю, все будет хорошо. И те, кто живет на кофейном бизнесе, этот путь тоже пройдут. Сами производители, я думаю, тоже вдумчиво повышают цены — они не будут резко поднимать их на 50%, — заявил он.

Таким образом, рынок кофе в России проходит через очередной цикл снижения и роста цен. Бизнес адаптируется к изменениям, предлагая новые форматы потребления, а потребители сохраняют привычку к кофе, несмотря на колебания стоимости. Вопрос лишь в том, насколько долго продлится текущий рост цен и какие еще факторы повлияют на рынок в ближайшем будущем.