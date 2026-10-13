Татарстан стал лидером по деловому авиапотоку в Индию
Основными центрами генерации потока стали Казань и Набережные Челны
На Татарстан приходится 15,2% всех деловых поездок из России в Индию. Об этом на брифинге, посвященном проведению II Российско-Индийского бизнес-форума «Тайм», заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
Основными центрами генерации потока стали Казань и Набережные Челны. За последний год число деловых авиазаказов из Татарстана в Индию выросло в 17 раз.
На фоне растущего спроса республика ведет переговоры об открытии прямого регулярного рейса из Казани в Мумбаи. Рейс, по словам Минуллиной, позитивно скажется как на туристическом, так и на деловом потоке.
Ранее сообщалось, что Татарстан нарастил поставки агропродукции в Индию до $60,9 млн.
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