Татарстан стал лидером по деловому авиапотоку в Индию

Основными центрами генерации потока стали Казань и Набережные Челны

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

На Татарстан приходится 15,2% всех деловых поездок из России в Индию. Об этом на брифинге, посвященном проведению II Российско-Индийского бизнес-форума «Тайм», заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Основными центрами генерации потока стали Казань и Набережные Челны. За последний год число деловых авиазаказов из Татарстана в Индию выросло в 17 раз.

На фоне растущего спроса республика ведет переговоры об открытии прямого регулярного рейса из Казани в Мумбаи. Рейс, по словам Минуллиной, позитивно скажется как на туристическом, так и на деловом потоке.

Ранее сообщалось, что Татарстан нарастил поставки агропродукции в Индию до $60,9 млн.

Алсу Сабирзанова