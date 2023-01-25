Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу и завершил выступление на турнире Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел переиграть серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Таким образом, спортсмен завершил выступление на турнире.

Матч длился 2 часа 10 минут. Он закончился со счетом 1:6, 2:6, 4:6.

Теперь за выход в финал Джокович сыграет с американцем Томми Полом. В другой паре сразятся Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Фото: pxhere.com

Напомним, Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Его соперник американец Себастьян Корда снялся с третьего сета матча 1/4 финала из-за травмы.



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Айрат Назипов