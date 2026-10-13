В Казани продают здание социальной столовой «Бахетле»

В компании Муслимы Латыповой подтвердили закрытие заведения, заявив о новых проектах в развитии бизнеса

Фото: Реальное время

Власти Казани ищут нового собственника для здания на ул. Сыртлановой, 9а, где в последние годы работала социальная столовая «Бахетле», а до нее — блок школьного питания Департамента продовольствия и социального развития. В компании сообщили, что посетителей здесь уже не принимают — из помещения вывозят оборудование. Сейчас топ-менеджмент Муслимы Латыповой занят трансформацией сети супермаркетов под магазины нового формата и поиском покупателя ТЦ на Оренбургском тракте. В отношении последнего обсуждаются разные варианты продажи, подробнее — в материале.

Столовая закрылась, здание уйдет с молотка

В Казани выставили на продажу здание социальной столовой «Бахетле» на Сыртлановой, 9а. Недвижимость принадлежит городу, компания Муслимы Латыповой арендовала площади. В лот входят помещения подвала и первого этажа одноэтажного строения площадью 1 тыс. кв. м. Начальная цена — 158,5 млн рублей. Торги пройдут 30 октября.

Основанием для продажи стал сентябрьский приказ председателя КЗИО Казани о продаже объектов муниципальной собственности. Социальная столовая «Бахетле» работала в здании последние три года, обеспечивая горячими обедами малоимущее население по специальным талонам из соцзащиты. В месяц здесь кормили свыше 1,5 тысячи человек. Подобные заведения компания открывала с 2006 года, но до недавнего времени под вывеской «Бахетле» работало лишь одно из них — на Сыртлановой. Теперь и оно закрыло свои двери.

— На самом деле мы уже два месяца там не кормим людей, просто оборудование вывозим, — сообщила «Реальному времени» исполнительный директор ГК «Бахетле» Гузель Ананьева, — Сейчас городу нужно пополнять казну, а социальные столовые работают в других местах, например при мечетях.

Ранее в здании долгие годы работал блок школьного питания Департамента продовольствия и социального развития. На фото в аукционной документации видны пустующий зал столовой и блок приготовления пищи с оборудованием.

«Это тоже будет «Бахетле», но меньшей площади»

С 2022 года «Бахетле» развивает сегмент индустриального питания, заключив контракты на организацию питания с крупными предприятиями республики. Ранее в группу входили четыре производственные площадки и более 20 супермаркетов с блоками приготовления пищи в Казани, Иннополисе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Москве, Новосибирске и Барнауле.

Затем компания сменила стратегию, сократив свое присутствие в республике и за пределами, отказавшись от концепции развития гипермаркетов. Сейчас она представлена семью торговыми точками в Казани, двумя в Новосибирске и по одной в Барнауле и Нижнекамске. Как поясняли в компании, управление недвижимостью не входит в ее бизнес-профиль, ТЦ продают, чтобы инвестировать вырученные средства в развитие производства и модернизацию оборудования.

предоставлено пресс-службой «Бахетле»

Впрочем, недавно в группе анонсировали возможное возвращение в Набережные Челны с магазинами нового формата. Правда, перед этим проект запустят в Казани, сообщили «Реальному времени».

— Это тоже будет «Бахетле», но меньшей площади, в формате магазина у дома. Сейчас мы его протестируем в Казани на площади в 200—300 квадратных метров. Мы сейчас ищем предложения в спальных районах города. В Челнах тоже клич дали, чтобы девелоперы к нам обращались. У кого есть подходящие свободные помещения, мы их готовы рассмотреть и зайти. Будем открывать в жилых массивах небольшие магазины, оставив только флагманские на Павлюхина, Ершова и другие, — рассказала Гузель Ананьева.

В качестве перспективных направлений для запуска проекта в группе рассматривают центр и выезды из города, отдельные локации — в первую очередь районы с жильем бизнес‑класса: «В этих магазинах все будет, включая собственное производство. Если во флагмане ассортимент — 25 тысяч наименований, в небольших планируем порядка 2—3 тысяч: самое необходимое для дома».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Горожане, которым нужна крупная закупка, смогут по‑прежнему ездить в большие магазины, а локальные точки будут ориентированы на повседневные покупки, пояснила Гузель Ананьева. «Рассчитываем, что около 40% ассортимента составит собственная продукция: выпечка, салаты, кулинария, кондитерские изделия, а также конфеты, бакалея, овощи и фрукты», — добавила она.

«Здесь «Пятерочку» не победить»

В ходе трансформации своего бизнеса «Бахетле» за несколько лет продала часть гипермаркетов: на проспекте Ямашева, Сибирском тракте, в Залесном, Дербышках, Авиастрое. При этом магазину на Оренбургском тракте все еще ищут покупателя — сейчас обсуждаются различные варианты продажи. Вероятно, вырученные средства также направят на запуск магазинов нового формата.

— Подтверждаю, такие планы есть, я уже общался с их отделом развития. Понятно, что конкурентная среда очень высокая, причем в тех локациях, которые они смотрят, — прокомментировал гендиректор компании «А‑Девелопмент» Владимир Шайхиев планы сети по торговой экспансии в спальных районах Казани и Набережных Челнов. — При высокой конкуренции они смогут найти своего клиента в первую очередь за счет акцента на фермерской и экологически чистой продукции, а также на товарах, которых нет в крупных сетях вроде «Пятерочки» и «Магнита».

При этом важно правильно выбрать нишу, подчеркнул он, поскольку конкурировать с федералами по скидкам и объемам бессмысленно: «Здесь «Пятерочку» не победить». Ключевым фактором успеха эксперт считает четкое определение целевой аудитории — это состоятельные покупатели, которые готовы платить больше за качественный продукт.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, по мнению Владимира Шайхиева, ассортимент магазинов должен иметь региональную специфику:

— Вопрос, смогут ли они сделать кулинарию на площади в 200—300 «квадратов», не уверен. Но это однозначно должен быть халяль, то есть они должны отказаться от алкоголя, на мой взгляд. С учетом того, что они будут сидеть в жилых комплексах, где и так куча всяких алкомаркетов вокруг, им нужен эксклюзивный продукт.

«Время больших гипермаркетов прошло»

У нового формата магазинов сети Муслимы Латыповой в спальных районах города есть шансы занять нишу в сегменте «средний — средний плюс» за счет лояльной аудитории и высокого качества продукции, считает казанский ресторатор, владелец P.LOVE и эксперт в сфере HoReCa Нурислам Шарифулин.

— У «Бахетле» очень лояльная клиентская аудитория, которая помнит те времена, когда туда ходили за готовой едой, когда еще это не было мейнстримом, — заметил спикер. — Думаю, что у них есть перспективы, если это не будет какой-то супермассовой историей, а только магазинов 10—12 с качественной доставкой, хорошей упаковкой, грамотно проработанными мобильным приложением, сайтом, чтобы можно было заказывать, и все это было бы удобно и быстро.

По словам Шарифулина, такие магазины смогут закрепиться на рынке и составить конкуренцию сервисам вроде «Самоката» и «ВкусВилла». Еще одним плюсом ресторатор называет возможность предложить качественную татарскую кухню, чего нет у основных конкурентов.

Кроме того, эксперт назвал своевременным решение группы отказаться от крупных торговых центров: «Время больших гипермаркетов прошло. Сейчас время онлайна. Люди уже практически не ходят в торговые центры за продуктами — все спокойно заказывают». По его словам, содержание больших площадей становится нерентабельным из‑за роста аренды, налогов и коммунальных платежей.

