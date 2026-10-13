«Яндекс Пэй» восстановил платежи и переводы для части пользователей

Доступ к функциям открывается поэтапно из-за высокой нагрузки на сервис

Фото: Динар Фатыхов

Сервис «Яндекс Пэй» частично возобновил работу, сообщил глава финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. Некоторым пользователям снова доступны переводы, платежи, операции по СБП и реквизитам.

Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами также работает в полном объеме.

Доступ к функциям открывается поэтапно из-за высокой нагрузки на сервис. В компании предупредили, что некоторые функции по-прежнему недоступны, а при отдельных операциях возможны ошибки. Инженеры продолжают восстанавливать инфраструктуру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве компенсации за сбой «Яндекс» повысил ставку по накопительным счетам до 20% годовых на неделю — с 11 по 17 октября включительно. Кроме того, платежи по кредитам, выпавшие на дни простоя, не будут считаться просроченными, а начисленные пени обещают возместить через поддержку.

Длительное восстановление связано с атаками БПЛА на дата-центры компании. Инженерам пришлось полностью перестраивать систему репликации данных, чтобы сохранить безопасность финансовых операций пользователей, говорится в сообщении.

Напомним, ранее некоторые уступки для налогоплательщиков — пользователей сервисов «Яндекса» сделали в налоговой.

Зульфат Шафигуллин