«Яндекс Пэй» восстановил платежи и переводы для части пользователей
Доступ к функциям открывается поэтапно из-за высокой нагрузки на сервис
Сервис «Яндекс Пэй» частично возобновил работу, сообщил глава финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. Некоторым пользователям снова доступны переводы, платежи, операции по СБП и реквизитам.
Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами также работает в полном объеме.
Доступ к функциям открывается поэтапно из-за высокой нагрузки на сервис. В компании предупредили, что некоторые функции по-прежнему недоступны, а при отдельных операциях возможны ошибки. Инженеры продолжают восстанавливать инфраструктуру.
В качестве компенсации за сбой «Яндекс» повысил ставку по накопительным счетам до 20% годовых на неделю — с 11 по 17 октября включительно. Кроме того, платежи по кредитам, выпавшие на дни простоя, не будут считаться просроченными, а начисленные пени обещают возместить через поддержку.
Длительное восстановление связано с атаками БПЛА на дата-центры компании. Инженерам пришлось полностью перестраивать систему репликации данных, чтобы сохранить безопасность финансовых операций пользователей, говорится в сообщении.
Напомним, ранее некоторые уступки для налогоплательщиков — пользователей сервисов «Яндекса» сделали в налоговой.
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