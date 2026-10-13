Товарооборот Татарстана и Индии за полгода впервые превысил $1 млрд

Это больше совокупного показателя за полные 2024 и 2025 годы

За январь — июнь 2026 года товарооборот Татарстана и Индии впервые в истории превысил $1 млрд, что больше совокупного показателя за полные 2024 и 2025 годы (359,4 млн и 353,2 млн долларов соответственно). Об этом глава Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина сообщила РБК.

— Сейчас нам важно наращивать товарооборот с Индией по отдельным отраслям. В 2026 году мы наблюдаем взрывной рост: за шесть месяцев товарооборот Татарстана и Индии впервые превысил отметку в $1 млрд. Такого никогда не было. Это больше, чем совокупно за полные 2024 и 2025 годы, — сказала Минуллина.

предоставлено пресс-службой АИР

По словам главы АИР РТ, взрывной рост стал результатом системных мер, в числе которых организация бизнес-форума «Тайм» и открытие генконсульства Индии в Казани. В сентябре делегация Татарстана посетила Нью-Дели, где были найдены новые партнеры по экспорту промышленной техники и импорту фармакологических субстанций, а также обсуждалось сотрудничество в нефтегазохимии.

Основными отраслями, формирующими товарооборот, остаются нефтегазохимия, машиностроение, транспорт, нефтепереработка и сельское хозяйство. За годы сотрудничества Татарстан поставил в Индию 350 вертолетов, а также экспортирует жиры, масла и синтетический каучук.

В ближайшие два-три года доля Индии в структуре товарооборота республики продолжит расти, потенциал Минуллина видит также в IT-сфере.

Отметим, что в сентябре вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко приводил цифры, где внешнеторговый оборот Татарстана и Индии по итогам первого полугодия 2026 года вырос более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Накануне, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией об упрощении временной трудовой деятельности граждан.

Зульфат Шафигуллин