Путин: бизнес в России должен чувствовать себя спокойно и в безопасности

С таким заявлением российский лидер выступил на встрече с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком

Президент России Владимир Путин заявил, что бизнес в стране должен ощущать безопасность и чувствовать себя уверенно. С таким заявлением российский лидер выступил на встрече с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

— Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно у себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия, — сказал Путин.

Репик ответил президенту, что в его организации подготовлен целый набор идей, в том числе отвечающих на данные вопросы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил с заявлением, что российская финансовая система и экономика в нынешние времена чувствуют себя уверенно.

Зульфат Шафигуллин