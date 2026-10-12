Банк «Яндекса» не будет начислять проценты за просрочку кредита из-за сбоя

Часть функций «Пэй» уже доступна, инженеры продолжают восстановление сервиса

Фото: Динар Фатыхов

Банк «Яндекса» не будет начислять проценты за просрочку кредитного платежа из-за масштабного сбоя. Об этом сообщается в приложении банка, передает РИА «Новости».

В воскресенье дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Ранее также пострадали центры обработки данных в Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сбои затронули такси, заказ еды, платежный сервис и умные устройства.

— Если из-за сбоя вы не смогли провести платеж по кредиту или «Супер Сплиту», не переживайте: ваша кредитная история не пострадает и проценты за просрочку не начислим, — говорится в сообщении.

Часть функций «Пэй» уже доступна, инженеры продолжают восстановление сервиса.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Такси» опровергло дефицит водителей и аномальный рост цен в Казани. В компании заявили, что утренний рост цен был вызван обычным осенним часом пик.

Алсу Сабирзанова