Татарстан вошел в топ регионов по бронированию жилья на ноябрь

Казань также вошла в число городов-лидеров по бронированиям посуточных квартир

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из самых популярных регионов для отдыха на природе на ноябрьские праздники 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Путешествий, передает ТАСС.

Республика вошла в список лидеров наряду с Московской областью, Краснодарским краем, Нижегородской и Свердловской областями, Карелией, Самарской и Челябинской областями и Башкирией. При этом спрос на аренду загородных домов в Татарстане вырос заметнее всего — на 53%.

Казань также вошла в число городов-лидеров по бронированиям посуточных квартир. Чаще всего по стране выбирают дома и коттеджи — на них приходится 96% бронирований, а интерес к гостевым домам вырос в три раза. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры — 4,2 тыс. рублей, в основном снимают студии и однокомнатные квартиры.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов для отдыха россиян. За семь месяцев республику посетили 1,9 млн туристов.

Алсу Сабирзанова