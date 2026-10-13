Дрожжановский район: родниковая вода — в каждый дом

Сегодня более 70% дрожжановцев пользуются удобствами централизованного водоснабжения

Фото: Артем Дергунов

Всего полтора десятилетия назад практически каждый житель Дрожжановского района, чтобы попить воды, приготовить пищу, помыться, обиходить огород и домашний скот, ежедневно десятками ведер был вынужден носить воду из колодцев и с родников. Причем мало кто задумывался о качестве той самой воды. А она в большинстве случаев — с не самым приятным «сюрпризом» — слишком жесткая, избыточно минерализованная, что не лучшим образом влияло на здоровье. Сегодня все меняется. О том, как и благодаря кому в дома дрожжановцев пришла чистая питьевая вода, — в продолжении тематического цикла «Реального времени». Часть вторая.

Дрожжановский край уникален

И в этом нет ни малейших сомнений. Эта территория богата многовековой историей, страницы которой уже дали огромный массив информации для работы ученых, а вехи все продолжают открываться все новыми фактами.

Радик Салихов о Дрожжановском районе: «Эта территория связана не только с историей татарского народа, она связана вообще с историей всех коренных народов нашей республики. Она связана с историей России». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Доктор исторических наук, действительный член АН РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов подчеркивает:

— Мы можем с уверенностью сказать, что территория Южного Предволжья, или как мы еще говорим, Горная сторона, и конкретно территория современного Дрожжановского района, она уже в период Волжской Булгарии, в период Золотой Орды являлась густонаселенным, активно развивающимся регионом, где пересекались и торговые пути, где существовали средневековые города, где были многочисленные села, то есть это была своеобразная житница средневековых государств. <…> Эта территория связана не только с историей татарского народа, она связана вообще с историей всех коренных народов нашей республики. Она связана с историей России.

Марат Гафаров: «Наш край славится своими трудолюбивыми жителями». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Так было веками и продолжается в наши дни, уверен нынешний глава Дрожжановского района Марат Гафаров:

— Дрожжановский район — родина 17 Героев. Наш край славится своими трудолюбивыми жителями, известными писателями, артистами, учеными, а также многонациональным культурным наследием, бережно хранящимся и приумножающимся из года в год. В нашем районе проживают представители 17 национальностей, большая часть которых — татары, чуваши, русские, узбеки, азербайджанцы и другие. Все национальные праздники наши жители отмечают вместе, все уважают традиции друг друга. В единстве и есть наша сила!

Дрожжановский район имеет самый лучший в Татарстане бонитет почвы — 37,7 балла. Реальное время / realnoevremya.ru

Да и сама земля здесь — настоящая мечта агрария. В 2015 году нынешний заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), экс-министр экологии РТ, а в то время — глава Дрожжановского района Александр Шадриков в интервью татарстанским журналистам с гордостью подчеркивал: «Наш район имеет самый лучший в Татарстане бонитет почвы — 37,7 балла. У нас качественный чернозем».

Но народный пересказ закона сохранения, звучащий как «Если в чем-то прибудет, то в другом настолько же убудет» работает и в масштабах целых районов: земля прекрасная, а вот с водоемами в Дрожжановском районе сложно.

В период, когда Александр Шадриков возглавил Дрожжановский район, решение вопроса создания здесь централизованного водоснабжения вступило в активную фазу. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Одной из особенностей района является ограниченность в водных ресурсах. В силу своеобразного геолого-литологического строения, территория района имеет сложные гидрологические условия, подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения имеются в ограниченном количестве», — в своей научно-изыскательской работе еще в 2020 году отмечал учитель географии Новоильмовской СОШ Реис Гафуров.

«Ты помнишь, как все начиналось…»

В 2013 году, в разгар засухи, Александр Шадриков, в то время работавший главой Дрожжановского района, обратился за помощью в решении самого актуального и злободневного вопроса к президенту республики Рустаму Минниханову (об этом мы писали в первой части цикла). Реакция не заставила себя долго ждать.

«Надо определиться со стратегией водоснабжения района, — ответил президент Татарстана, отметив, что есть ряд путей решения этой проблемы. — Это системная проблема, и ее надо решать. Мы изучим этот вопрос».

12 августа 2013 года: посещение Рустамом Миннихановым Дрожжановского района. взято с сайта tatarstan.ru

Справедливости ради стоит отметить, что подготовка к решению проблемы водоснабжения в Дрожжановском районе велась уже давно.

— К 2002–2003 годам республика при активной поддержке нашего первого президента Минтимера Шариповича, федерального центра и участии бизнеса республики уже в основном вопросы газификации решила. И в это время Минтимер Шаймиев на одном из форумов поднял тему необходимости водоснабжения районов в рамках программы «Питьевая вода». А это наша самая больная точка. Мы газификацию к тому времени еще не завершали, но к 2004—2005 годам уже мало оставалось газифицировать. Главой района в то время был Джевдет Гафуров. Я к нему захожу: «Нужно бы прозондировать, как нам в программу вклиниться, пока не поздно. Хотя программа газификации закончится через несколько лет, пока она пройдет, нам надо обследовать район». Ну и через экологический фонд мы вошли в программу», — в разговоре с журналистом «Реального времени» рассказал экс-замглавы, а позже руководитель исполкома Дрожжановского района Шаукат Алиуллов.

Шаукат Алиуллов: «В 2004–2005 годах началось обследование района на объемы и качество подземных источников воды». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одним махом решить злободневный вопрос у района не было ни сил, ни средств. Да и бюджет республики не предусматривал столь масштабных затрат разом. Но начало проекту было положено еще задолго до того, как Александр Шадриков возглавил Дрожжановский район и того памятного разговора на пересыхающем от зноя поле с Рустамом Миннихановым.

С предварительным этапом реализации программы создания централизованной системы водоснабжения в районе помогли добившиеся успеха в бизнесе земляки. Не остался в стороне от проблем родной земли и Альберт Шигабутдинов (сегодня — председатель Правления АО «ТАИФ», — прим. ред.).

На обследование водоносных подземных слоев Дрожжановского района потребовалось 5 лет. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Картографирование выходов подземных источников доверили профильной компании из Москвы.

— Весь район они обследовали почти 5 лет. В разных местах бурили скважины на количество и качество воды. И главное — изучали родники. Мы им предварительно дали данные: где, сколько и чего. Они очень долго обследовали эти родники. В год несколько раз приезжали: измеряли, изучали качество и сделали большой очень подробный отчет: какая возможность по родникам, — поделился с журналистом в интервью Шаукат Алиуллов. И добавил: — Потом уже, в 2013 году, когда пришел на должность главы Александр Валерьевич, этот вопрос вошел в активную фазу.

Рустам Минниханов в полях Дрожжановского района 12 августа 2013 года. взято с сайта tatarstan.ru

К серьезному разговору с первым лицом республики в районе подошли уже основательно подготовленными, отмечает Шаукат Алиуллов:

— Летом 2013 года на совещании мы показали Рустаму Минниханову подготовленную карту и проект создания системы водоснабжения. Половину водоснабжения мы уже сделали. Рустам Нургалиевич поддержал Александра Валерьевича: были выделены средства из республиканского бюджета на продолжение начатой программы. Через Фонд газификации, — вспоминает события того времени Шаукат Алиуллов. И продолжает: — У нас все изученные данные взяли: и сколько населения, и какие населенные пункты, и мы создавали свой внутренний черновичок по водоснабжению. Для примера: у нас вот Городищенский куст — там несколько родников хороших. Воды хватит на 4, 5, 6 населенных пунктов. Чекурские очень хорошие родники. Дебет там очень большой. Чувашско-Безднинский куст — там 3 больших родника. Татарско-Безднинский — так же.

Джаудат Миннахметов: «Рустам Нургалиевич распорядился, чтобы я помог изучить район». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рустам Нургалиевич распорядился, чтобы я помог изучить район. Мы приехали, начали заниматься. Везде родники такие — грунтовые, поверхностные, временные, будем так говорить: засуха приходит, и они кончаются. Пересыхают. Мы и так считали, и так: прикинули, что часть водоносного слоя есть в Чувашии, часть можно подать из Буинского района, и часть каптажей — в самом Дрожжановском районе. В самом Дрожжаном — возле райцентра — вода практически никогда не кончается, потому что там хороший овраг есть, где несколько родников выходят. Там и сегодня очень хороший водоносный слой, — в беседе с журналистом «Реального времени» рассказал генеральный директор ГУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» (с августа 2020 года — ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан») Джаудат Миннахметов.

Александр Шадриков: «С Джаудатом Мидхатовичем мы пешком прошли каждый родник, каждый каптаж». Елена Веселова

Это было непросто — спустя годы признался о том, каким потом, кровью и нервами далось водоснабжение Дрожжановского района Александр Шадриков:

— С Джаудатом Мидхатовичем мы пешком прошли каждый родник, каждый каптаж. Когда мы начинали, он еженедельно приезжал, и мы с ним полностью проходили начало реализации.

Не вся родниковая вода полезна

Казалось бы, вот родниковая вода. Бежит из-под земли прозрачная, чистая. Но… Не все так просто. Обеспечение населения водой — вопрос сложнейший. И не только технически, но и с точки зрения сохранения здоровья. Целая наука.

С давних времен гидрогеологические особенности Дрожжановского района, или, если обычным языком, качество воды из подземных источников, влияют на состояние здоровья местного населения.

Вода с давних времен влияет на состояние здоровья населения Дрожжановского района. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Вроде вода чистая, а в ней минералов слишком много. Люди о здоровье не думают, а зря. Представьте: жесткая вода бьет по естественному фильтру в организме человека — почкам. Если с почками начинаются проблемы, то их нужно лечить. Мало того что лечение недешево обойдется, так ведь, лежа в больнице, человек не работает, то есть теряет дважды: и не зарабатывает, и тратит. И это речь только о личном ущербе. А сколько теряет государство? Этот ущерб никто не считал. Между тем организм человека на 85% состоит из воды. И все зависит от того, какую воду мы пьем, — сделал особый акцент в разговоре с журналистом «Реального времени» Джаудат Миннахметов.

Джаудат Миннахметов: «Вроде вода, чистая, а в ней минералов слишком много». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно такая — жесткая, избыточно минерализованная (избыток солей кальция, магния, сульфатов) вода и есть во многих родниках и подавляющем большинстве колодцев Дрожжановского района. Между тем если слишком много солей кальция и магния, страдает почечная система, что может приводить к образованию камней. Нарушение водно-солевого баланса и избыток кальция вредны для костно-мышечной системы и приводят к таким заболеваниям, как остеохондроз и раннее отложение солей в суставах. Длительный дисбаланс кальция и магния ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Жесткая вода раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, может послужить причиной заболеваний органов пищеварения. Плюс образуются проблемы с кожными покровами, волосами, состоянием зубов. Этой теме посвящена статья в международном научном журнале «Вестник науки» за 2024 год.

Шаукат Алиуллов: «Долгое время в населенных пунктах пользовались первым слоем подземной воды». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При допустимой жесткости питьевой водопроводной воды, согласно действующим требованиям СанПиНа, не выше 7 мг-экв/дм куб., и 10 мг-экв/дм куб. для нецентрализованного питьевого водопользования, в части колодцев, скважин или родников этот показатель доходил до 12, а то и почти 24 мг-экв/дм куб. Между тем еще в 1960-е годы советскими учеными были проведены серьезные научные исследования, доказавшие, что при употреблении кальциевых и магниевых вод с жесткостью выше 10 мг-экв/дм куб. возрастают риски для здоровья.

При употреблении кальциевых и магниевых вод с жесткостью выше 10 мг-экв/дм куб. возрастают риски для здоровья. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Географическое положение района такое: во всех населенных пунктах пользовались первым слоем воды. Это глубина от 3 до 10—12 метров. То есть качество воды — не гарантированное. Времена года меняются: весна, осень, дождь и так далее. И качество воды меняется. И количество тоже. Но главное — качество. Вода может становиться небезопасной. С примесями, в том числе органическими. Колхозы и сельхозпредприятия пользовались артезианскими колодцами — от 100 до 200 метров бурили. Но опять-таки, качество воды — не питьевое. То есть, конечно, чистая, но вот состав воды — не питьевой. Множество солей и т.д. Это — беда района. Была, — отметил Шаукат Алиуллов.

— Из времен своего детства помню, что многие, но не все жители Чекурского, откуда я родом, воду на полив брали из колодцев, а вот за водой для питья, заваривания чая, приготовления пищи ходили на родники. Да, это было не так просто и близко: с коромыслами. Вот только те, кто ленились, страдали зубными болями, мочекаменными болезнями. И сама продолжительность жизни была недолгой: 40-50-60 лет. Вода влияла на желудочно-кишечный тракт. А людей там жило много: 700 дворов! — вспоминает председатель Правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. — У нас в селе мой отец, в бытность главным инженером колхоза, начал изучать качество воды. Это был конец 1970-х годов. Делали анализы. Остановились на роднике под Чекурским. И качество воды, и дебет хорошие были. Частично люди сами сложились, частью — колхоз, и поставили насосы, башню водонапорную. Все село снабжалось, — продолжил он.

Альберт Шигабутдинов: «Из времен своего детства помню: многие жители Чекурского воду на полив брали из колодцев, а вот за водой для питья, заваривания чая, приготовления пищи ходили на родники». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

И для решения задачи по водоснабжению в масштабах всего Дрожжановского района параллельно с изучением каптажа родников велась активная работа по определению жесткости и минерального состава каждого выхода воды. А их по району сотни! И только те, что отвечали требованиям не только по объемам, но и по качеству, брались на заметку для дальнейшего включения в систему централизованного водоснабжения района.

«Там, где ты родился, и вода вкуснее»

— Не сказать что все было просто: то с проектом что-то, то денег нет… Ежегодно на обустройство водопроводной воды для Дрожжановского района республикой и инвесторами выделялось от 150 до 200 млн рублей. По этому проекту мы шли лет 5. Где-то процентов на 60 сделали. Основное — каптажи, водоводы до населенных пунктов, — рассказал об основном этапе строительства системы централизованного водоснабжения в Дрожжановском районе Джаудат Миннахметов.

Джаудат Миннахметов: «Ежегодно на обустройство водопроводной воды для Дрожжановского района республикой и инвесторами выделялось от 150 до 200 млн рублей». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Там, где ты родился, и вода вкуснее, и трава зеленее, и воздух слаще. Все это вдохновляет. Ты понимаешь, что все, что тут делаешь, ты делаешь для родной земли. В народе мы с вами знаем, где вода лучше. К слову, если говорить о чекурской воде, то по сегодняшний день люди приезжают даже из городов и набирают воду. Так там испокон веков. Все знают о качестве этой воды, этого родника. И эту чистую, вкусную родниковую воду сегодня жители Дрожжановского могут пить прямо дома, просто повернув вентиль водопроводного крана. На карте видно, что проделана огромная работа по Дрожжановскому району. Основное — это именно Чекурское. Вода там и в самом деле особенная: проходит естественную очистку воды через цеолит. А цеолиты — это природный абсорбент: естественные фильтры. Благодаря им чекурская вода не просто очищается, но и естественным путем минерализуется: все необходимые организму макро— и микроэлементы в этой воде есть, сбалансированный pH, и нет ничего лишнего. Одно время мы даже обсуждали возможность розлива этой воды как минеральной, а сегодня она — в домах жителей района, — поделился с журналистом «Реального времени» Александр Шадриков.

Александр Шадриков: «Вода в Чекурском и в самом деле особенная: проходит естественную очистку воды через цеолит». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Но до того, как эта вода побежала из кранов, была проделана титаническая работа: определить родники для каптажа, обустроить каждый, скалькулировать потребление воды с запасом на рост населения и поголовья домашнего скота, внести коэффициенты расхода воды на помывку, полив, стирку, готовку для всего населения района, проложить оптимальные маршруты для трубопроводов с учетом всех перепадов высот, договориться с землевладельцами, оформить участки под насосные станции и резервуары. И здесь, к слову, дрожжановцы пошли не по привычному пути строительства водонапорных башен, а учли передовой мировой опыт использования современных материалов.

— У нас до сих пор везде стоят водонапорные башни из черного металла. В Европе от такой технологии уже давно отказались. Не самая полезная для здоровья, с учетом окисления железа, да и не самая долговечная: в жару греется, в морозы, особенно при низком потреблении, может промерзнуть, а лед, расширяясь, может порвать металл. Сегодня есть замечательные полимерные материалы, оцинкованные, железобетонные, полиэтиленовые, полимерно-песчаные. Для Дрожжановского района выбрали полимерный вариант, — рассказал Джаудат Миннахметов.

Под этой насыпью расположена огромная, изготовленная из специального, экологичного, безопасного, прочного и долговечного полимера, накопительная емкость для воды. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— У нас везде зарыты в землю накопительные резервуары от 50 до 200 кубов. И в каждом резервуаре внутри насос. Они все под землей. Старались ставить на высоте, чтобы обеспечить подачу воды самотеком. Но не всегда хватает силы воды, и тогда насосы помогают доставлять воду без перебоев. Резервуары специальные — для воды. Никакой опасности — не проржавеют, не упадут, есть ограждения от посторонних, — раскрыл подробности Шаукат Алиуллов.

— И вот, когда мы ставили насосные станции на каптажах, непосредственно на водоводе, неоценимую помощь району оказал Фардиев Ильшат Шаехович (генеральный директор ОАО «Сетевая компания», — прим. ред.). Его компания построила, оборудовала, подключила линии электросетей, установила трансформаторы для насосных станций. Была проведена огромная, титаническая работа! — подчеркнул Александр Шадриков.

В первый год программы было проложено 22 км водопровода. К концу 2017-го, то есть за 4 года, уже 234 км, и централизованным водоснабжением было охвачено уже 56% населения района.

Всего за 4 года централизованное водоснабжение охватило более 56% населения района. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы договаривались, что те, кто сами проект делали, они в первую очередь включались уже в программу по строительству водопровода. И активно пошло самообложение. Инициатива людей должна всегда поддерживаться в первую очередь, — рассказал Александр Шадриков.

— В том, что водопровод строился очень высокими темпами, огромная роль поддержки руководства республики и лично Рустама Нургалиевича. И то, что занимались решением вопроса настоящие профессионалы: Джаудат Мидхатович, который очень большой вклад сделал, чтобы проект был вовремя подготовлен, Ильшат Шаехович, обеспечивший все объекты проекта электроэнергией, по строительно-монтажным работам подрядчики оперативно отрабатывали, — это комплексная работа. Когда подрядчики делали водопровод внутри населенного пункта, мы их просили: подведите к школе, подведите в ФАП — они это еще и в спонсорском формате делали. К школам, ДОУ, ФАПам подводили водоснабжение просто безвозмездно. И гидранты делали — сразу в проект закладывали, — и спустя годы не устает благодарить всех участников этого большого и важного для каждого дрожжановца проекта экс-глава Александр Шадриков.

Продолжение следует.