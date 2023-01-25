Президент Татарстана в Татьянин день встретился со студентами КФУ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в День российского студенчества посетил Казанский федеральный университет (КФУ), сообщает его пресс-служба.



Президент республики в сопровождении ректора университета Ленара Сафина ознакомился с научными проектами студентов в области медицины, биотехнологий, лексикологии и производства беспилотников, оценил стартап-проекты и пообщался с представителями волонтерских движений и студотрядов.

После этого Минниханов посетил Центр цифровых трансформаций, где реализуют проекты в сфере микроэлектроники и робототехники, а также разрабатывают «облачные» решения и реализуют образовательные программы в области цифровой трансформации. Президенту республики презентовали совместный проект КФУ и МТЗ — беспилотный трактор на базе «Беларус-152». Также Минниханов посетил открытый урок татарского языка для иностранных учащихся.

Фото: tatarstan.ru

Открывая встречу со студентами Казанского федерального университета, Рустам Минниханов поздравил ребят с традиционным студенческим праздником — Татьяниным днем:

— Здесь собрались самые активные, успешные и талантливые ребята. Несмотря на свой юный возраст, вы достигли больших успехов в самых разных сферах. Это дает вам дополнительные конкурентные преимущества, — сказал он.

Сегодня в России отмечается День студента, известный также как Татьянин день. Указ о его праздновании подписали 25 января 2005 года, а спустя два года День российского студенчества стал одной из памятных дат государства. Связан праздник и с Московским университетом (МГУ имени М.В. Ломоносова) — в этот день документ о его основании подписала императрица Елизавета Петровна.

Согласно данным официальной статики на начало предыдущего учебного года (2021/2022), в государственных и частных вузах Татарстана насчитывалось 141,4 тысячи студентов. Как подсчитало «Реальное время», за пять лет их количество сократилось на 5,7%, а за шесть — на 7,6% (в 2016/2017-м их насчитывалось 153 тысячи). По данным Минобрнауки, на сегодняшний день в вузах Татарстана учится 143 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко