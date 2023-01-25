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СМИ: США хотят отправить Украине от 30 до 50 танков на этой неделе

08:42, 25.01.2023
СМИ: США хотят отправить Украине от 30 до 50 танков на этой неделе
Фото: ru.wikipedia.org

США планируют отправить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams уже на этой неделе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации.

— Президент Байден объявит о предоставлении Украине танков M1 Abrams на этой неделе, самое раннее — завтра (в среду, — прим. ред.), — цитирует «РИА Новости» сообщение агентства.

Ранее чиновник американской администрации сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира» о том, что президент США объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams.

Отметим, что американский представитель уточнил, что «танки, которые будут направлены на Украину, не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы».

Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams.

США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в $2,5 млрд. Так, в рамках нового транша Америка передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм. В пакет также вошли 90 бронированных машин Stryker, 8 систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень. Представитель Кремля отметил, что «сама по себе дискуссия» о допустимости поставок Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по России, «потенциально чрезвычайно опасна».

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Илина Хакимова
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