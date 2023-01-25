СМИ: США хотят отправить Украине от 30 до 50 танков на этой неделе

США планируют отправить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams уже на этой неделе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации.



— Президент Байден объявит о предоставлении Украине танков M1 Abrams на этой неделе, самое раннее — завтра (в среду, — прим. ред.), — цитирует «РИА Новости» сообщение агентства.

Ранее чиновник американской администрации сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира» о том, что президент США объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams.

Отметим, что американский представитель уточнил, что «танки, которые будут направлены на Украину, не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы».

Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams.



США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в $2,5 млрд. Так, в рамках нового транша Америка передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм. В пакет также вошли 90 бронированных машин Stryker, 8 систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень. Представитель Кремля отметил, что «сама по себе дискуссия» о допустимости поставок Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по России, «потенциально чрезвычайно опасна».

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Илина Хакимова