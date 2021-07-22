Верховный суд РТ утвердил возврат прокурору дела «Фэмэли Эйс» на 727 млн рублей

Фото: «Реальное время» /Ирина Плотникова

Дело хедж-фонда «Фэмэли Эйс» вернется в прокуратуру Татарстана для предъявления обвиняемому совладельцу фонда Махмуту Фатихову более тяжкого обвинения. С этим решением Вахитовского райсуда Казани накануне согласилась апелляционная инстанция.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ, против возврата возражала лишь сторона обвинения.

Напомним, сенсационное решение райсуда было оглашено в июне текущего года. Перед этим, в прениях, гособвинитель просил посадить брокера на 8,5 года в колонию общего режима за мошенническое хищение 727 млн рублей.

Однако сами потерпевшие на процессе настаивали: кроме Фатихова, на скамье подсудимых должен быть его партнер по фирме Дмитрий Шляхтин, пасынок экс-руководителя регионального филиала «Сбербанка» Геннадия Захарова. И суд первой инстанции согласился с этим мнением.

Из оглашенного постановления судьи Руфины Газизовой следовало: постановление о выделении дела Шляхтина в отдельное производство по признакам ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) было вынесено следователем МВД с нарушением закона, и в настоящее время усматриваются основания для соединения дел двух партнеров.

Потерпевшими по делу признаны директора крупных предприятий и частные лица. Их потери составили от 100 тысяч до 500 млн рублей. По версии обвинения, эти деньги Фатихов привлекал в 2012—2016 годах для торговых операций на международных финансовых рынках, обещая доход от 2 до 8 процентов.

Детали резонансного дела и выводы суда — в материале «Реального времени».