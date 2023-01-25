Защита «брака как союза мужчины и женщины» в России стала одним из принципов культурной политики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины», следует из указа главы государства.



Документ предполагает внесение изменений в основы государственной культурной политики, которые были утверждены в 2014 году. В число принципов включены «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей», а еще «защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины».

В стране в приоритетном порядке рассчитывают поддерживать культурную деятельность по сохранению традиционных ценностей, исторической памяти и по защите исторической правды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле прошлого года в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан стал лидером по количеству заключенных браков с января по ноябрь 2022 года — 25 476. По сравнению с январем — ноябрем 2021 года число регистраций брака в Татарстане выросло на 11,4%. За указанный период поженились 22 875 пар. За январь — ноябрь 2022 года в Татарстане брак расторгли 13 327 раз. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество разводов сократилось на 2,4%.

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Маргарита Головатенко