Госзакупки в Татарстане за 8 месяцев выросли на 12%, до 349 млрд рублей

Лидером спроса остается строительный сектор, включая дорожное строительство, на который пришлось около 70% всего объема рынка

Фото: Динар Фатыхов

Объем государственных закупок в Татарстане по итогам восьми месяцев 2026 года составил 349 млрд рублей, что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2025 года (312 млрд рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитический центр «РТС-тендер».

Лидером спроса остается строительный сектор, включая дорожное строительство, на который пришлось около 70% всего объема рынка.

В рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ в республике проведено 51,3 тыс. электронных процедур. На долю шести ведущих строительных организаций пришлось порядка 60% всего объема закупок региона. Сумма контрактов в отрасли достигла 242,8 млрд руб.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второе место заняла продукция обрабатывающей промышленности с объемом 62,7 млрд руб. Наибольшим спросом пользовались лекарства и материалы (11 млрд руб.), электрическое (10,7 млрд руб.) и компьютерное оборудование (6,9 млрд руб.). На услуги в области информации и связи заказчики потратили 9,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за девять месяцев с начала года сэкономили на госзакупках более 4 млрд рублей, а более половины всех контрактов заключили с малым и средним бизнесом.

Зульфат Шафигуллин