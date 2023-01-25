Казанский суд прекратил преследование пасынка экс-главы филиала Сбербанка

В Казани за сроком давности прекращено уголовное дело одного из лидеров хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Дмитрия Шляхтина, обвинявшегося в незаконной предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в 311,2 млн рублей. Об этом ходатайствовал сам подсудимый, указано в решении на сайте Вахитовского райсуда.



По версии обвинения, преступление Шляхтин совершал с ноября 2012 по ноябрь 2016 года. Срок давности за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) составляет 6 лет, и этот срок истек 24 ноября 2022 года.

Отметим, что само дело против Шляхтина, который является пасынком экс-руководителя регионального филиала Сбербанка Геннадия Захарова, впервые поступило в суд еще в 2019-м, но в августе 2021-го его вернули прокурорам для устранения процессуальных нарушений. И повторно на скамье подсудимых предприниматель оказался в июне 2022-го. Согласно базе суда, за 7 месяцев по делу состоялось семь заседаний. Последнее, в декабре, закончилось постановлением о прекращении преследования.

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Нюанс в том, что параллельно Вахитовский суд рассматривает дело о мошенническом хищении 727 млн рублей у вкладчиков «Фэмэли Эйс», в котором обвиняют лишь совладельца фонда и трейдера Махмута Фатихова. Причем в 2021-м это дело также возвращали прокурорам, поскольку судья усмотрела основания для предъявления более тяжкого обвинения и соединения дела с делом Шляхтина.

Так, в ходе первого процесса над Фатиховым было установлено — большинство потерпевших клиентов, не имевших личных брокерских счетов, отдавали свои деньги наличными именно Шляхтину, получая взамен расписки с печатью ООО. А тот вносил средства на свой личный брокерский счет. Или не делал этого — бухгалтер фонда в суде свидетельствовала: «С 2015 года поступавшие [от клиентов] денежные средства на счет Шляхтина не отправлялись, а оставались в сейфе и расходовались на зарплату, хозяйственные нужды, аренду офиса, выплату дивидендов клиентам». Фатихова многие из обманутых инвесторов увидели в первый раз лишь на собрании, когда выяснилось, что их инвестиции «обнулились».

«Судом установлено, что денежные средства потерпевших Талдыкина, Головко, имевших индивидуальные брокерские счета, под видом прибыли выводились на личные счета Шляхтина в различные банки», — указывала в своем решении судья Руфина Газизова.

Решения о возврате дел двух лидеров хедж-фонда Верховный суд РТ признал законными, однако соединять их и предъявлять фигурантам более тяжкое обвинение следователи не стали — повторно направили в суд. Причем материалы по трем эпизодам мошенничества в отношении Махмута Фатихова вернулись в суд в декабре 2021-го, а дело Шляхтина — еще через полгода.