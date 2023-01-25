В Татарстане увеличат число маршрутов авиапатрулирования лесов

Как стало известно «Реальному времени», с этого года в Татарстане уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов.

Маршруты изменились впервые с 2020 года

Планируется, что территория авиапатрулирования составит 1,223 миллиона гектаров. Это чуть меньше, чем в предыдущие года — 1,225 миллиона гектаров в 2020—2022 годах. Для сравнения, площадь Татарстана составляет 6,8 миллиона гектаров, то есть авиапатрулированию подлежит примерно 6-я его часть.

В этом году будет четыре маршрута:

Казань — Атня — Балтаси — Богатые Сабы (пос. Лесхоз) — Тюлячи — Лаишево — Пестрецы — Казань — 328 км; Казань — Богатые Сабы (пос. Лесхоз) — Мамадыш — Шаршада (Агрыз) — Мензелинск — Лаишево — Пестрецы — Казань — 580 км; Казань — Богатые Сабы (пос. Лесхоз) — Мамадыш — Актаныш — Альметьевск-Азнакаево — Бавлы — Лениногорск — Кутема — Заречный — Базарные Матаки — Болгары — Куралово — Зеленодольск — Казань — 1028 км; Казань — Пестрецы — Лаишево — Болгары — Буинск — Большие Кайбицы — Зеленодольск — Казань — 354 км.

Фото: realnoevremya.ru

По сравнению с предыдущими годами их стало больше, сами они также претерпели изменения — например, туда включили Зеленодольск. С 2020 по 2022 годы маршруты были следующими:

Казань — Атня — Балтаси — Богатые Сабы — Лаишево — Казань — 282 км; Казань — Абди — Соколка — Заинск — Алексеевское — Тетюши — Апастово — Лаишево — Пестрецы — Казань — 568 км; Казань — Арск — Мамадыш — Мензелинск — Сарманово — Азнакаево — Бугульма — Альметьевск — Аксубаево — Мамыково — Базарные Матаки — Болгары — Куралово — Казань — 815 км.

Летный час подорожал с 35,1 до 45,3 тысячи

Изменения произошли в стоимости работ. Так, если в 2020 году летный час обходился в 35,1 тысячи рублей, то в 2023-м цена взлетела на 10 тысяч — до 45,3 тысячи рублей. Полный расклад такой:

2020 год — 35,1 тысячи рублей/летный час;

2021 год — 36,2 тысячи рублей/летный час;

2022 год — 40 тысяч рублей/летный час;

2023 год — 45,3 тысячи рублей/летный час.

Из года в год росла и изначальная стоимость контракта на авиапатрулирование: в 2020 году — 5,9 миллиона рублей, в 2021 году — 6,8 миллиона рублей, в 2022 году — 10,7 миллиона рублей, в 2023 году — 15 миллионов рублей. То есть с 2020-го ценник подскочил почти в три раза. Связано этом в том числе и с увеличением часов.

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Условия не изменились. По ним Министерство лесного хозяйства Татарстана за сутки оставляет заявку со временем и маршрутом, затем исполнитель приступает к патрулированию лесов на двух воздушных суднах, которые вмещают не менее два человека каждый. Каждый самолет или вертолет должен быть оборудован звуковещательной станцией для оповещения населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Стоит отметить, что в прошлом году сотрудники ГБУ РТ «Лесопожарный центр» летали на самолете Cessna 172.

Обычно авиапатрулирование начинается весной-летом — во время пожароопасного сезона в лесах. В прошлом году он начался с 15 апреля и продолжался до 15 октября. Помимо этого организован наземный и космический мониторинг обстановки. Всего в прошлом году было проведено 52 авиапатрулирования общей продолжительностью 269 летных часов.

Дарья Пинегина