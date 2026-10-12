Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год
Вьетнамцы смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней с гостевым или деловым визитом
Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год — до 15 октября 2027 года. Указ опубликован на портале правовой информации.
Вьетнамцы смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, спортивных и других мероприятиях, а также для транзита.
Безвизовый режим не распространяется на тех, кто въезжает для работы, проживания, получения образования и журналистской деятельности. Указ вступает в силу 15 октября 2026 года.
Ранее сообщалось, что совет ЕС обсудит ужесточение визового режима для россиян. Члены совета обменяются мнениями о визовых ограничениях для россиян в рамках санкционных пакетов.
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