Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу
Московский городской суд принял решение ликвидировать старейшую из действующих в России правозащитных организаций Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), пишет «Коммерсантъ».
— Удовлетворить исковое заявление министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа», — огласил решение судья. МХГ намерена обжаловать решение.
Основанием для искового заявления Минюста стала деятельность МХГ вне Москвы. Представители министерства считают, что группа — прежде всего московская региональная организация, а значит не должна нарушать «пределы территориальной деятельности» и принимать участие в конференциях в других субъектах страны.
Московская Хельсинкская группа — старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций. Создана 12 мая 1976 года. Организатором и первым руководителем МХГ был советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР диссидент Юрий Орлов.
В 2014 году организация свернула большую часть проектов из-за нехватки средств. По словам исполнительного директора группы Светланы Астраханцевой, это произошло потому, что большая часть западных доноров ушла из России после вступления в силу закона об НКО-иноагентах. Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования.
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