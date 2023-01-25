Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Московский городской суд принял решение ликвидировать старейшую из действующих в России правозащитных организаций Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), пишет «Коммерсантъ».

— Удовлетворить исковое заявление министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа», — огласил решение судья. МХГ намерена обжаловать решение.



Основанием для искового заявления Минюста стала деятельность МХГ вне Москвы. Представители министерства считают, что группа — прежде всего московская региональная организация, а значит не должна нарушать «пределы территориальной деятельности» и принимать участие в конференциях в других субъектах страны.

ru.wikipedia.org

Московская Хельсинкская группа — старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций. Создана 12 мая 1976 года. Организатором и первым руководителем МХГ был советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР диссидент Юрий Орлов.



В 2014 году организация свернула большую часть проектов из-за нехватки средств. По словам исполнительного директора группы Светланы Астраханцевой, это произошло потому, что большая часть западных доноров ушла из России после вступления в силу закона об НКО-иноагентах. Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования.



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Айрат Назипов