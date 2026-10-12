В Нижнекамске прошел фестиваль науки

Школьники на два дня окунулись в мир химических экспериментов и открытий

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На фестивале науки гостей ждали химические опыты, роботы, головоломки, настольные игры и другие активности. Ребята могли познакомиться с наукой и инженерными профессиями на практике. Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», которой в этом году исполняется десять лет.

Фестиваль открыло научное шоу «Тайны таблицы Менделеева». Зрители увидели, как в ходе эксперимента образовывались полимеры, и узнали, почему водород — самый легкий и при этом взрывоопасный газ.

В химической лаборатории полимеров под руководством Дениса Жилина, химика, кандидата химических наук, педагога, популяризатора науки и разработчика детских программ, участники научились пользоваться химической посудой, работать с реактивами и проводить настоящие опыты. Для многих это стало первым знакомством с научными экспериментами на практике, а не только по учебнику.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Для юных инженеров прошли мастер-классы «Роботы-жучки», «Запускаем самолетики», «Катапульта» и «Электрооткрытка». Их провела Камилла Ситдикова — методист и педагог программ дополнительного образования из Москвы. На занятиях дети собрали вибрирующих жуков, запустили самолетики из арбалета и создали электрическую открытку.

— Я сделал электронную открытку: нарисовал робота, собрал настоящую электрическую схему со светодиодами — и теперь смогу повторить это дома сам! А еще больше всего запомнилось научное шоу в актовом зале: столько экспериментов сразу я еще не видел. Мы ходили по разным площадкам, и я даже побывал на сцене — это было очень круто! — признался четвероклассник Даниэль Якушин из 27-й школы.

Мастер-класс «Фокусы с преломлением света» провел Сергей Ловягин — заслуженный учитель РФ и кандидат педагогических наук. Участники выполнили эксперименты с преломлением света, узнали, как свойства световых лучей используются в работе интернета, и самостоятельно собрали спектроскоп.

«Мастерскую невозможного» провел Кирилл Гребнев — разработчик механических головоломок, создатель Музея головоломок. Гости попробовали свои силы в жонглировании, эквилибристике и игровых испытаниях. А для любителей математики работала открытая зона с танграмом, небоскребами, тауматропами, гороховым конструктором, лабиринтом и играми с зеркалами.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Для старшеклассников подготовили программу «Мой мозг: удивительные факты и тайны». А на занятиях «Путешествие к центру Земли» и «Фокусы и феномены» подростки познакомились с химическими экспериментами — от моделирования извержения вулкана до опытов с цветным пламенем и оптических иллюзий с исчезающими предметами.

— Я была волонтером и делала игрушки из полиморфуса — показывала их детям и помогала тем, у кого не сразу получалось. Это было очень интересно и здорово, столько впечатлений, мне очень понравилось. Самое крутое, что такое мероприятие прошло в нашей школе. Получилось и отвлечься от ЕГЭ, и увидеть, как наука увлекает младших. Спасибо всем за организацию! — поблагодарил одиннадцатиклассница Самина Фатхуллина из 35-го лицея.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В компьютерном классе прошли мастер-классы от международной кибершколы «Кибер One». Дети освоили Kodu Game Lab: придумали своего персонажа, поработали с простыми инструментами и оформили собственную игру.

На фестивале работала площадка «Кванториума» — пространства, где школьники занимаются техническим творчеством и пробуют себя в инженерных профессиях. Здесь прошел «Инженерный навигатор»: участники собрали и запрограммировали роботов на базе Lego Mindstorms и манипуляторов KUKA, научились управлять беспилотниками, создали игры и сайты, а также провели химические и материаловедческие эксперименты. Каждое направление позволило школьникам познакомиться с практическими задачами разных специалистов — от робототехников и программистов до химиков-технологов.

— Увидела, что идет регистрация на научный фестиваль, и записала ребенка. Сейчас он ходит по мастер-классам и уходить не хочет — настолько ему нравится. Особенно он в восторге от робота-собаки, точно ее уже не забудет. Я восхищена организацией: все красиво, продуманно и интересно. Спасибо за такой праздник науки для детей! — поблагодарила мама участника Ольга Кадочникова.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В открытых зонах можно было пройти квест «Спаси планету», разгадать загадки таблицы Менделеева, сделать собственный слайм и погладить робота-собаку.

— Для нас важно, чтобы у детей была возможность знакомиться с наукой не только в рамках школьной программы. Подобные проекты помогают увидеть, как знания из учебников работают в реальной жизни и дают возможность попробовать себя в разных направлениях. Поддерживая научно-просветительские инициативы, мы вносим вклад в развитие интереса к инженерии и технологиям — а значит, и в формирование среды, в которой у подрастающего поколения больше возможностей для профессионального выбора, — отметила Елена Хоб Беа, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Фестиваль науки в Нижнекамске подарил школьникам не только новые знания и впечатления, но и возможность увидеть, что наука — это живое, увлекательное занятие, которое может стать делом всей жизни.