В 2022 году выручка ИТ-отрасли Татарстана выросла почти на 30%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году выручка ИТ-отрасли Татарстана выросла почти на 30%. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

Как уточнил глава Минцифры, в сравнении с 2021 годом выручка в ИТ-отрасли увеличилась со 116 до 150 млрд рублей.

— В условиях ограничения ввоза и увеличившейся потребности в ИT выросли продажи отечественного оборудования и программного обеспечения внутри страны. Прогноз по республиканской отрасли по итогам года составляет 150 миллиардов рублей валовой выручки, — сообщил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Айрата Хайруллина, на сегодняшний день в ИТ-отрасли Татарстана работает более 3 тысяч компаний. В 2022 году их количество увеличилось на 95 организаций. Число сотрудников в этой сфере достигает 40 413 человек.

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Максим Кокунин