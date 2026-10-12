В Казани предупредили о риске обрушения опор контактных сетей электротранспорта

На полную замену требуется около 290 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани более 500 железобетонных опор, используемых для контактных сетей электротранспорта, отслужили срок эксплуатации. «Это наша старая головная боль», — заявил о проблеме мэр города Ильсур Метшин. Он добавил, что власти ищут решения для улучшения ситуации. Тем временем в Казани планируют избавиться от старых светильников и перейти на светодиоды. Ожидается, что это будет экономить бюджету 100 млн рублей ежегодно. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казани стало в два раза светлее

За последние пять лет число светоточек в Казани увеличилось на 84 тыс., сообщил на «деловом понедельнике» гендиректор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов. Сейчас в городе их более 180 тыс. При этом за 10 лет в городе стало почти в два раза больше фонарей — на 44%.



По словам Нурмухаметова, важное направление работы — это замена устаревших светильников. В сентябре стартовал четвертый этап соответствующей программы.

— Теперь в Казани и поселках ртутные и натриевые светильники уступают место современным светодиодным аналогам. До конца года планируется заменить свыше 20 тыс. светильников. Работы охватят участки улицы Большая Крыловка, проспекта Ямашева, проспекта Ибрагимова, улиц Салимжанова и Тэцевской, — доложил Фанис Нурмухаметов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По завершении проекта «в городской черте практически не останется старых светильников», подчеркнул он. На них будет приходится около 5% от общего объема. Оборудование сохранится в ближайших поселках, где используется система индивидуального включения.

Ожидается, что новое освещение поможет ежегодно экономить свыше 11 млн кВт·ч. Бюджету это сэкономит более 100 млн рублей, утверждает гендиректор «Казэнерго».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

547 железобетонных опор отслужили свой срок

В рамках программы «Наш двор» специалисты устанавливают светодиодные светильники, проводят монтаж подземных кабельных линий. За последние три года во дворах установили порядка 12 тыс. фонарей и 8,2 тыс. опоры. Было проложено 160 км кабельных линий.

На дорогах и пешеходных переходах в этом году дополнительно установили 2,5 тыс. фонарей, 2,2 тыс. опор. На строящемся участке дороги-дублера Горьковского шоссе планируют установить порядка 250 светильников и 144 опор.

— Особо важно, что освещение впервые появилось на улицах Адмиралтейской, Привокзальой и Обнорского, — добавил Фанис Нурмухаметов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При реализации работ были выявлены проблемные аспекты, заявил он. 547 железобетонных опор в Казани отслужили срок эксплуатации.

— Учитывая, что на данных опорах размещены контактные сети МУП «Метроэлектротранс», существует реальная угроза их обрушения. Для полной замены необходимо финансирование около 290 млн рублей, — сообщил Нурмухаметов.

Проблема отслуживших опор в тысячелетнем городе остается актуальной, прокомментировал мэр Казани Ильсур Мешин.

— Это наша — и не только наша — старая головная боль. Но мы находим решения, участвуем в различных программах, и ежегодно происходит обновление, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Многое зависит от того, как смотрятся ночью наши новые и исторические здания»

Отдельное внимание в Казани уделяют архитектурной подсветке.

— У нас исторический город, особенно исторический центр, и архитектурная и художественная подсветка имеют большое значение, учитывая, что у нас шесть месяцев «темных»: с октября по начало апреля как минимум. Поэтому во всех новых микрорайонах, во всех новых зданиях Управление архитектуры и градостроительства, служба главного архитектора уделяют большое внимание этому вопросу. Очень многое зависит от того, как смотрятся ночью наши новые и исторические здания. Поэтому я прошу уделять этому особое внимание, — призвал Ильсур Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас подсветка есть у 288 зданий и объектов Казани. В числе оборудованных ею объектов — Дом учителя на улице Подлужной, центр инклюзии «Ярдәм», сквер «Зилант» и храм Николы Тульского. Системы архитектурной подсветки строятся на объектах коммерческой недвижимости застройщиков Казани. Все работы ведутся согласно единому плану развития, подчеркнул Фанис Нурмухаметов.

Напомним, в целом по Татарстану в этом году ускорилось подключение наружного освещения. Если раньше от установки опоры до подачи света в среднем уходил месяц, то в 2026-м этот срок сократился до семи дней — то есть стал короче на 77%.