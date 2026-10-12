В Казани предупредили о риске обрушения опор контактных сетей электротранспорта
На полную замену требуется около 290 млн рублей
В Казани более 500 железобетонных опор, используемых для контактных сетей электротранспорта, отслужили срок эксплуатации. «Это наша старая головная боль», — заявил о проблеме мэр города Ильсур Метшин. Он добавил, что власти ищут решения для улучшения ситуации. Тем временем в Казани планируют избавиться от старых светильников и перейти на светодиоды. Ожидается, что это будет экономить бюджету 100 млн рублей ежегодно. Подробнее — в материале «Реального времени».
В Казани стало в два раза светлее
За последние пять лет число светоточек в Казани увеличилось на 84 тыс., сообщил на «деловом понедельнике» гендиректор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов. Сейчас в городе их более 180 тыс. При этом за 10 лет в городе стало почти в два раза больше фонарей — на 44%.
По словам Нурмухаметова, важное направление работы — это замена устаревших светильников. В сентябре стартовал четвертый этап соответствующей программы.
— Теперь в Казани и поселках ртутные и натриевые светильники уступают место современным светодиодным аналогам. До конца года планируется заменить свыше 20 тыс. светильников. Работы охватят участки улицы Большая Крыловка, проспекта Ямашева, проспекта Ибрагимова, улиц Салимжанова и Тэцевской, — доложил Фанис Нурмухаметов.
По завершении проекта «в городской черте практически не останется старых светильников», подчеркнул он. На них будет приходится около 5% от общего объема. Оборудование сохранится в ближайших поселках, где используется система индивидуального включения.
Ожидается, что новое освещение поможет ежегодно экономить свыше 11 млн кВт·ч. Бюджету это сэкономит более 100 млн рублей, утверждает гендиректор «Казэнерго».
547 железобетонных опор отслужили свой срок
В рамках программы «Наш двор» специалисты устанавливают светодиодные светильники, проводят монтаж подземных кабельных линий. За последние три года во дворах установили порядка 12 тыс. фонарей и 8,2 тыс. опоры. Было проложено 160 км кабельных линий.
На дорогах и пешеходных переходах в этом году дополнительно установили 2,5 тыс. фонарей, 2,2 тыс. опор. На строящемся участке дороги-дублера Горьковского шоссе планируют установить порядка 250 светильников и 144 опор.
— Особо важно, что освещение впервые появилось на улицах Адмиралтейской, Привокзальой и Обнорского, — добавил Фанис Нурмухаметов.
При реализации работ были выявлены проблемные аспекты, заявил он. 547 железобетонных опор в Казани отслужили срок эксплуатации.
— Учитывая, что на данных опорах размещены контактные сети МУП «Метроэлектротранс», существует реальная угроза их обрушения. Для полной замены необходимо финансирование около 290 млн рублей, — сообщил Нурмухаметов.
Проблема отслуживших опор в тысячелетнем городе остается актуальной, прокомментировал мэр Казани Ильсур Мешин.
— Это наша — и не только наша — старая головная боль. Но мы находим решения, участвуем в различных программах, и ежегодно происходит обновление, — сказал он.
«Многое зависит от того, как смотрятся ночью наши новые и исторические здания»
Отдельное внимание в Казани уделяют архитектурной подсветке.
— У нас исторический город, особенно исторический центр, и архитектурная и художественная подсветка имеют большое значение, учитывая, что у нас шесть месяцев «темных»: с октября по начало апреля как минимум. Поэтому во всех новых микрорайонах, во всех новых зданиях Управление архитектуры и градостроительства, служба главного архитектора уделяют большое внимание этому вопросу. Очень многое зависит от того, как смотрятся ночью наши новые и исторические здания. Поэтому я прошу уделять этому особое внимание, — призвал Ильсур Метшин.
Сейчас подсветка есть у 288 зданий и объектов Казани. В числе оборудованных ею объектов — Дом учителя на улице Подлужной, центр инклюзии «Ярдәм», сквер «Зилант» и храм Николы Тульского. Системы архитектурной подсветки строятся на объектах коммерческой недвижимости застройщиков Казани. Все работы ведутся согласно единому плану развития, подчеркнул Фанис Нурмухаметов.
Напомним, в целом по Татарстану в этом году ускорилось подключение наружного освещения. Если раньше от установки опоры до подачи света в среднем уходил месяц, то в 2026-м этот срок сократился до семи дней — то есть стал короче на 77%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».