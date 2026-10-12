Глава European Aquatics: «Вновь предложим провести соревнования в России»

Антонио Силва высказался о возможном проведении чемпионата Европы по плаванию, который был намечен в Казани в 2028 году

Фото: Реальное время

Глава European Aquatics Антонио Силва высказался о возможности проведения чемпионата Европы по плаванию в России. Сообщалось, что в календаре организации турнир сохраняется за Казанью.

Сегодня Антонио Силва прибыл в Россию, где встретился с председателем Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Дмитрия Мазепина.

— Мы в European Aquatics прекрасно понимаем, насколько важную роль российские водные виды спорта играют на европейском и мировом уровнях. В ближайшие годы намерены вернуть в Россию крупные международные соревнования не только на взрослом, но и на юниорском уровне. У нас состоялись очень продуктивные переговоры с руководством ФВВСР. По итогам этих обсуждений считаем, что сейчас подходящее время для такого шага. Мы вновь предложим провести соревнования в России, — приводит слова Силвы «Матч ТВ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее «Реальному времени» стало известно, что на этой неделе раис Татарстана примет главу European Aquatics в Казани. О визите в республику руководства European Aquatics издание сообщало в середине сентября. По данным источника, представители федерации проведут переговоры с российской стороной о возможном проведении в Казани чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

Зульфат Шафигуллин