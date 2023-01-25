В Татарстане судебные приставы взыскали более 2,1 млрд рублей по налоговым платежам за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год судебные приставы Татарстана перечислили в республиканский бюджет 2,1 млрд рублей. Эти деньги взысканы по налоговым платежам, сообщили в ГУФССП России по РТ.

— Всего в 2022 году по производствам о взыскании налоговых платежей приставами произведено 4 267 арестов на сумму 1,5 млрд рублей, из них 1 584 — транспортные средства, 571 объект недвижимого имущества, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале января, судебные приставы Татарстана отчитались об аресте почти 500 автомобилей у лиц, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. При этом суды в прошлом году приняли решение о конфискации 5 автомобилей.

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Айрат Назипов