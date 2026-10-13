Не тот старт: «КОС‑Синтез» не смог закрепиться в Кубке Европы

Настоящего чемпиона России телезрители так и не увидели

Съездили в Грецию. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Завтра, 14 октября, в Казани стартует первый тур чемпионата России по водному поло. В гости к действующему чемпиону «КОС-Синтезу» приедут Волгоград (игра состоится 14 октября), две команды из Москвы (матчи 15 и 18 октября), Астрахань (16 октября) и Санкт-Петербург (17 октября). До старта в чемпионате казанцы участвовали в квалификационном турнире Кубка Европы. Подробности — в итоговом репортаже «Реального времени».



Обидное поражение на старте

Старт «КОС-Синтеза» в квалификационном турнире Кубка Европы получился триумфальным. Жаль только, что продлилось это всего 10,5 минуты. Первый период и 2,5 минуты второго казанские ватерполисты доминировали над сербским «Партизаном», благодаря голам Арслана Закирова, ветерана Артема Одинцова, новичка команды Константина Шейкина, капитана Сергея Лисунова. Во втором периоде счет увеличил Никита Деревянкин, после чего казанцы решили, что дело сделано, и синхронно бросили играть в обороне и нападении, пропустив четыре гола подряд 5:6. Падение приостановил точным броском капитан сборной Роман Шепелев, сравняв счет, но мы успели пропустить еще один гол до свистка, уйдя на большой перерыв с отставанием в один мяч — 6:7. Шесть голов забили шесть ватерполистов Казани, хотя, казалось бы, у команды есть ярко выраженные бомбардиры, такие как Адель Латыпов и Николай Лазарев.

Латыпов отличился только в третьем периоде, который оказался за казанцами, выигравшими его с минимальным счетом 3:2 и сравнявшими общий счет 9:9, но в заключительном периоде нагрузку по голам нес в целом только капитан Сергей Лисунов, сделавший дубль. В ответ хорваты дважды забивали, реализуя пенальти, — один гол с выхода один на один, поскольку защита казанцев выглядела дырявее, чем решето.

Увы, в атаке было не лучше — например, при счете 13:14 наши ватерполисты не просто потеряли мяч, но и удаленного Егора Ярлыченко, как раз и забившего тот самый 13-й по счету мяч казанцев. Пропустили, сократили счет благодаря точно исполненному пенальти Эмилем Зиннуровым, но в итоге проиграли 14:15, хотя был шанс сравнять счет, когда мяч после броска Латыпова попал в штангу. Обидное поражение, поскольку именно сербский «Партизан» представлялся главным конкурентом за третье, проходное место.

Петр Федотов и Константин Шейкин. предоставлено СК «Синтез»

Один из фаворитов нашей отборочной группы — итальянская «Савона» — ожидал казанцев с утра третьего игрового дня очень странно составленного календаря турнира. Старожилы отечественного водного поло вспоминают, что в советские времена официальным представителем советского водного поло выступал человек, которого казалось, «ненавидело» все мировое сообщество. Когда уже был составлен игровой календарь и все готовы были расходиться, этот человек произносил: «Минуточку», — и добивался того, что календарь невероятным образом превращался в очень удобный для наших команд.

Сейчас подобного человека у нас в технических комитетах нет. Сыграв первый матч в четверг вечером, казанцы пропустили всю пятницу, чтобы вернуться на воду в субботу и сыграть аж два матча. Еще тяжелее был календарь у нашего соперника по вечерней программе — немецкого «Дуйсбурга», который не просто играл два матча в один день, но и выходил на игру с нами, имея на отдых на два часа меньше. Не расписание, а какой-то квиз.

Евгений Ярощук и Артур Фатахутдинов. предоставлено СК «Синтез»

Вопросы к обороне

Казанская команда провалила стартовый период, когда ничейный счет был только в самом начале 1:1. У нас забил Ярлыченко, следующим отличился Артем Одинцов, но это уже было в концовке периода и при счете 1:5. Бросок Константина Шейкина с точки пенальти отразил итальянский голкипер Марко Дель Лунго, который в свои 36 лет в полном порядке.

Его казанский визави Петр Федотов, видимо, в таком порядке не был, хотя минувшим летом просто феерил на пляжном чемпионате мира, где реально предстал половиной команды. С сербами он выручал гораздо меньше, с итальянцами совсем чуть-чуть, хотя тут остаются вопросы к игрокам обороны казанской команды. Вот когда Давиде Оккионе раз за разом забивал, находясь в одиночестве в левом фланге атаки, — это вопросы только к голкиперу? Можно было задать вопрос опекавшему его ранее Эмилю Зиннурову, но в медленной перемотке выясняется удивительное. При владении мячом итальянцами наш столп Никита Деревянкин бодро поплыл в сторону ворот «Савоны». Почему игрок обороняющейся команды бросает своего подопечного, после чего Зиннурову приходится идти опекать игрока в центре площадки, бросая Оккионе, который остается в одиночестве, увеличивая свой голевой счет?

Взгляд на протокол матча подсказывает, что у Деревянкина был фол, и, возможно, он уплывал в штрафной бокс. Но непонятно, как на самом старте мы не можем прикрыть игрока, который к 9-й минуте игры делает хет-трик, забивая свой третий гол, на один больше, чем вся казанская команда.

Вскоре казанец Константин Киселев забросил свой первый мяч на турнире, сравняв наш счет в незримом противостоянии с савонцем Оккионе 3:3, правда, в командном противостоянии мы серьезно уступали 3:7.

Адель Латыпов. предоставлено СК «Синтез»

Редкий гол в противостоянии с итальянцами

При счете 3:8 случился единственный положительный момент в неравном противостоянии с итальянцами. Дель Лунго размышлял, кому бы сделать передачу, как у него за спиной вынырнул Иван Васильев и попытался отнять мяч. Просто нырнул, подплыл и возник никем не ожидаемый.



В продолжение этого любопытного эпизода второго тайма случились два положительных события, когда Николай Лазарев реализовал пенальти, впервые отличившись на турнире в Греции за два дня, а Федотов отразил первый бросок от Оккионе с такой же точки пенальти 8:4. Какой-никакой шанс на психологическое преимущество, глядишь, и перевернем ход игры? Как бы не так. Атака итальянцев продолжилась, и все тот же Оккионе забил, не замечая противостояния в защите все того же Лазарева.

Евгений Ярощук сделал замену. На площадку вышел молодой воспитанник казанской школы водного поло Даниил Кудрявцев. Чемпионы страны допускают атаку на свои ворота с участием троих игроков соперника. Так чемпионы страны не играют, не должны играть, оставляя Даниила Кудрявцева на растерзание. Даниил Пронин забил шестой гол казанцев. Столь редкий в противостоянии с итальянцами, которые сорвали надежды нашей команды на продолжение борьбы в турнире.

Даниил Пронин. предоставлено СК «Синтез»

В концовке третьего периода (1:5 в пользу итальянцев) Артем Одинцов совершил третий фол, был удален до конца игры и отправился на скамейку запасных к Федотову. Оставшиеся в игре тем не менее сумели выиграть последний период 5:3. Но это уже работа на статистику, а она может дать неверное впечатление от игры, поскольку надо смотреть ее в моменте, когда решался исход поединка. Реализация большинства у итальянцев 4 из 6, у казанцев 2 из 9 — это просто за гранью понимания. Как может игрок чемпионской команды Эмиль Зиннуров потерять мяч с ввода мяча в центре площадки? После этого итальянец вывалился на одинокого Кудрявцева и не забил гол только потому, что не удержал мяч.



Итоговые 11:17 от итальянцев оставляли призрачные шансы на борьбу за выход в следующий круг. Правда, настораживал тот факт, что немецкая команда сыграла вничью с сербским «Партизаном», уступив ему только в серии пенальти. Казалось, что хоть немцев мы победим. Оказалось, что показалось.

В Германии, как говорят, водное поло полулюбительское, и только два клуба «Шпандау 04» и «Васпо'08 Ганновер» могут позволить себе приглашать легионеров на зарплату. У «Дуйсбурга» таких бюджетов нет, и играют полулюбители, не имевшие достойной игровой практики. Но даже при сочетании этих фактов в первой половине игры немцы оказались сильнее чемпионов России.

Иван Васильев. предоставлено СК «Синтез»

До свидания, Кубок Европы. Здравствуй, Кубок Конференций

Петр Федотов, объясняя свой переезд из Волгограда в Казань, заявил, что «надо выходить из зоны комфорта». Не выручая два матча подряд, он не был на высоте и с самого старта третьего поединка. Человек, который стеной стоял в матчах чемпионата мира по пляжному водному поло, где площадка куда меньше стандартной, а потому расстояние для броска гораздо ближе, ничего не мог сделать с дальними бросками немцев. Саша Зейферт (4 гола), братья Леннокс (3 гола) и Элиас Меттены (2 гола) с точки зрения мирового водного поло практически неизвестны. Уровень сборной Германии, цвета которой они защищают, весьма средний. Этой зимой мы уже возвысили до статуса супербомбардира француза Ромэна Мариона-Верну, который едва ли не в одиночку одолел сборную России в четвертьфинале квалификации Кубка мира. Сейчас на фоне игры «КОС-Синтеза» супербомбардиром может выглядеть Зейферт.

Партнеры стабильно забивали Федотову со средней дистанции, после чего Саша поверил в себя и начал забивать едва ли не с центра площадки, как прямым броском, так и навесом. 3:8 к большому перерыву, который предварял нереализованный пенальти в исполнении Ивана Васильева. Немецкие полулюбители, бронзовые призеры чемпионата страны, забивали с центра площадки. Помимо стартового периода в противостоянии с сербами и не запечатленной 8-минутки с немцами, за все остальные 10 периодов в рядах синтезовцев не нашлось ни одного человека, готового взять бремя лидерства. В этом плане показательны два из трех голов казанцев в ворота немцев, которые были на счету Эмиля Зиннурова.



Третий период игры не транслировали, хотя по его итогу казанцы выглядели молодцами, выиграв 5:1 и приблизившись по общему счету 8:9. Но затем ход игры вновь изменился. Федотов продолжал пропускать со средней, игроки пасовали так, будто стремились избавиться от мяча, пока один из таких пасов Федотова не привел к выходу троих немцев на вратаря с защитником казанской команды. Так счет с перспективного 8:9 снова достиг 8:11.

Эмиль Зиннуров. предоставлено СК «Синтез»

Счет матча 11:12 был обманчив, намекая на примерное равенство сил, на самом деле последний гол казанцы забили на последней секунде матча, когда этот гол не решал ничего. Ничего не значил и заключительный матч против греческого «Аполлона».

В целом ход игры напомнил, что Федотов еще способен тащить пенальти, Одинцов снова может «капитанить», как было лет 10 назад. Допустить контратаку два в одного со своего владения мячом стало уже какой-то классикой жанра для казанцев на этом турнире, поскольку к игре в обороне у синтезовцев большие вопросы. Хозяева, досрочно занявшие первое место, сыграли с казанцами, за тур до конца турнира занявшими последнее место, победив 15:14.

Казанские ватерполисты по возвращении домой в среду начнут чемпионат страны поединками в рамках шестерки сильнейших по итогам прошлого чемпионата. Уже сейчас можно прогнозировать, что они выиграют все турниры сезона, в которых примут участие. При возобновлении международной практики два игрока перейдут в Кубок Конференций — третий по статусу в рейтинге европейского водного поло. Там мы можем рассчитывать хотя бы на одну победу, поскольку в турнире будет стартовать и волгоградский «Спартак».

