Инфляция в Татарстане по итогам 2022 года оказались ниже, чем в ПФО и в целом по России

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

По итогам 2022 года инфляция в Татарстане составила 11,4%. Она оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России, сообщает пресс-служа отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.



В декабре прошлого года в Татарстане замедлился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Как объяснил управляющий отделением — Нацбанком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Марат Шарифуллин, повлияла, в частности, сдержанная потребительская активность татарстанцев, которые предпочитали откладывать крупные покупки.

Кроме того, на замедление инфляции повлияли высокие сборы урожая сельскохозяйственных культур — благодаря им подешевело зерно. Как следствие, снизились затраты животноводческих предприятий на корма и переработчиков зерновых на сырье. В итоге снизились цены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия и макароны.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По подсчетам отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка в декабре 2022 года в республике замедлилась годовая инфляция. Она составила 11,37% после 11,76% в ноябре.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Татарстане в декабре 2022-го составил 11,43% после 12,2% в ноябре. Как заявляют эксперты, связано это в первую очередь с умеренным потребительским спросом.

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Татьяна Демина