Радик Салихов: «Хади Атласи оставил богатое наследие, многое из которого мы еще осваиваем»

Второй день Международной конференции, приуроченной к 150-летию Хади Атласи, проходил на малой родине просветителя — в Дрожжановском районе

Фото: Роман Хасаев

Стартовавшая на площадке Академии наук РТ и в стенах Института истории им. Ш. Марджани Международная научно-практическая конференция «Историческая мысль и общественно-просветительские процессы в тюрко-татарском обществе в конце XIX — начале XX века» на второй день переместилась в самый западный район Татарстана — на родину историка, педагога, публициста, политика и общественного деятеля Хади Атласи. Подробности — в материале «Реального времени».

Школа имени Хади Атласи

Целый научный десант вновь высадился на Дрожжановскую землю в конце минувшей недели. Именно здесь, в районном центре — селе Старое Дрожжаное, состоялась завершающая, пятая сессия Международной научно-практической конференции, собравшей десятки известнейших ученых из регионов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

Первой и очень важной остановкой стала школа в селе Нижнее Чекурское. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Но первой и очень важной остановкой стало село Нижнее Чекурское — то самое, откуда родом сам Хади Атласи. Именно здесь предстояло увековечить память великого земляка, присвоив имя историка, просветителя, публициста, политика и общественного деятеля — школе.

Целый научный десант вновь высадился на Дрожжановскую землю. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В числе тех, кто приехал в Нижнее Чекурское, была и внучка Хади Атласи Альфия Атласова, сейчас проживающая в Бугульме.

«Мой дед в первую очередь был учителем. Он верил: народ, знающий свою историю, никогда не исчезнет. Вся его деятельность подтверждает одну мысль: язык живет только тогда, когда есть народ, который на нем говорит, читает и пишет. Если татарский язык звучит в семье, он сохранится, но язык, оставшийся только дома, постепенно мельчает. Мой дед боролся за то, чтобы родной язык был не только бытовым языком, но и языком образования и науки», — подчеркнула она во время торжественного открытия мемориальной таблички о присвоении имени ее деда Нижнечекурской средней школе.

А еще внучку Хади Атласи восхитило внимание местных властей и бизнеса к родной деревне ее деда и тому, что в селе действует настолько прекрасная школа.

Внучка Хади Атласи Альфия Атласова: «Очень почетно, что школе будет присвоено имя моего деда». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Здесь есть прекрасная школа, прекрасный детский сад здесь есть. Школа очень красивая. И очень почетно, что ей будет присвоено имя моего деда, — сказала Альфия Атласова, общаясь с журналистами. И добавила: — Большое спасибо и руководству республики, и местным властям, и компании «ТАИФ» за такое внимание деревне, где родился мой дед Хади Атласи.

Айслу Шигабутдинова: «При помощи АО «ТАИФ» некоторое время назад был проведен капитальный ремонт и реконструкция учебного учреждения». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это была школа типового проекта. При помощи АО «ТАИФ» некоторое время назад был проведен капитальный ремонт и реконструкция учебного учреждения. Также приведена в порядок площадка. Есть все необходимые учебные пособия и оборудование. У нас многонациональное село, и здесь учатся и татары, и чуваши, и русские. Дружно, все вместе. Работают кружки. Школе есть чем гордиться, есть в числе наших выпускников и медалисты, — с гордостью рассказала директор школы Айслу Шигабутдинова.

Марат Гафаров: «Присвоение школе имени нашего великого земляка — Хади Атласи — не только большая честь, но и не меньшая ответственность». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Присвоение школе имени нашего великого земляка — Хади Атласи — не только большая честь, но и не меньшая ответственность. Ученикам предстоит делом, своей успеваемостью доказать, что мы все достойны. Со своей стороны, мы, руководство района, будем уделять большое внимание развитию школы и системы образования в целом. Эти дети — наше будущее. Чем они будут успешнее, тем успешнее будет родной район, республика, страна, — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнул глава Дрожжановского муниципального района Марат Гафаров.

Радик Салихов: «Нижнее Чекурское — многонациональное село. Здесь и татары, и чуваши, и русские — все вместе создавали нашу историю». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Для нас особенно важно оказаться здесь, почувствовать силу этой земли, сумевшей вырастить и воспитать выдающегося сына татарского народа, — обратился к участникам церемонии доктор исторических наук, действительный член АН РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов. И добавил: — Что особенно важно — это многонациональное село. Здесь и татары, и чуваши, и русские — все вместе создавали нашу историю. И в этом наше бесценное наследие. На этом держится фундамент нашей многонациональной страны — России. И, опираясь на заветы Хади Аласи, нам нужно сохранять эту дружбу, единство, стремление к знаниям, к прогрессу, к созиданию, чтобы наша Республика Татарстан, наша страна Россия становились еще краше и могучее и чтобы у наших последующих поколений было счастливое будущее.

Экспозиция будет только расти

Сразу после торжественной церемонии гостей пригласили посетить школьный краеведческий музей. Сравнительно небольшой по площадке, он удивляет палитрой представленных экспонатов — от древнейших времен, когда по этим землям еще бродили мамонты и шерстистые носороги, до эпохи становления Горной стороны как надежной линии обороны Московского государства, когда в сегодняшний Дрожжановский район переселялись служилые татары с семьями и домочадцами.

Сразу после торжественной церемонии гостей пригласили посетить школьный краеведческий музей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Есть в экспозиции и страницы, посвященные известным землякам. Почетное место в этом ряду занимает Хади Атласи.

— Всего две недели тому назад, я еще не знала, что буду на месте, где родился Хади Атласи. Благодаря Академии наук РТ я узнала, что мои бабушки и дедушки — родственники Хади Атласи. Мы очень гордимся теперь и ответственности теперь больше. Мы должны своим будущим поколениям передать, как жил Хади Атласи. Как много он сделал для сохранения и развития татарской культуры, истории, языка. Огромное спасибо всем организаторам. И я хочу передать в музей школы подарок, — взяла слово Закия Валитова. Она прибыла в Татарстан с Южного Сахалина, где возглавляет Региональную национально-культурную автономию татар.

Закия Валитова, приехавшая в Татарстан с Южного Сахалина, передала в школьный музей подарок. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Директор школы с благодарностью приняла новый экспонат и заверила, что музейные фонды с каждым годом будут только расти.

Возможно, что-то связанное с великим предком, сохранилось и у ульяновской ветви потомков рода Атласовых. Их на конференции представлял Хайдар Валитов.

Хайдар Валитов (справа) — один из потомков рода Хади Атласи. Он приехал на конференцию из Ульяновска. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— С годами мы потеряли родственные связи, но, думаю, мы их сегодня восстановим. Хочу поблагодарить Академию наук Татарстана за то, что они поднимают историю хороших людей из тех, кто так много сделали для народа, — подчеркнул он в разговоре с журналистами.

«История — корни, на которых растет настоящее»

Огромный зал Дома культуры села Старое Дрожжаное в этот день испытал, что такое аншлаг. Свободных мест не оказалось. Прикоснуться к страницам истории родного края и взглянуть на давно известные события под новым ракурсом, кроме делегатов международной научно-практической конференции, собрались представители местной интеллигенции — краеведы, историки, учителя. Вопросы, поднятые Хади Атласи, не потеряли актуальности и сегодня.

В зале дома культуры не осталось свободных мест. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это и вопросы образования населения, открытия школ, и вопросы крестьянства. Что-то уже решено, но есть еще над чем работать: сохранение языка, развитие культуры, обычаев, традиций. И научно-практическая конференция в своих основных вопросах также посвящена этим темам, — поделился глава района Марат Гафаров.

Марат Гафаров: «Есть еще над чем работать: сохранение языка, развитие культуры, обычаев, традиций». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Первой темой, поднятой в пятой секции конференции, стала презентация книги «Хади Атласи». Подготовленное Институтом истории им. Ш. Марджани и фондом «Жиен» издание, увидевшее свет при поддержке Академии наук, АО «ТАИФ» и благотворительного фонда «Сокровенное», включило в себя биографию Хади Атласи, его публикации, статьи и работы о самом основоположнике историографии Татарстана, а также документы, связанные с Хади Атласи. Каждый участник конференции получил свой экземпляр книги, изданной на татарском и русском языках.

Первой темой, поднятой в пятой секции конференции, стала презентация книги «Хади Атласи», подготовленной и изданной при поддержке АО «ТАИФ» и благотворительного фонда «Сокровенное». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Позже участников завершающей сессии конференции ждал ряд ярких докладов, касающихся и научного наследия Хади Атласи в контексте развития отечественной историографии, и его публицистики, и периода, когда Нижнечекурская территория еще входила в состав Симбирской губернии.

Радик Салихов: «Здесь, на территории Дрожжановского района, история государства Российского преломляется в самых разных аспектах». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Можно с уверенностью говорить, что и конференция, и все приуроченные к 150-летию Хади Атласи мероприятия успешны. Мы видим огромный интерес не только ученых и общественных деятелей, но и населения района, республики. Мы видим живой разговор и обмен мнениями, размышления об истории, культуре, перспективах развития территории, республики, России. Говорим о глобальных вопросах отечественной истории, о судьбах и единстве народов. О том, что вот сейчас очень актуально. Это говорит о том, что наследие — живое! Это не мертвые книги и артефакты, а наша жизнь, обращенная в прошлое. А прошлое — корни, на которых строится и растет настоящее и будущее. Очень много планов по дальнейшей работе. История неисчерпаема. Она очень сложна. И вот здесь, на территории Дрожжановского района, история государства Российского преломляется в самых разных аспектах. Она имеет много слоев, — отметил Радик Салихов.

«Это живой и полезный для науки разговор»

На подведении итогов конференции Марат Гафаров вручил награды. В числе удостоенных благодарности главы Дрожжановского района был и директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Вручение медали, приуроченной к 95-летию Дрожжановского района, Альфреду Шигабутдинову. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Медали, приуроченные к 95-летию Дрожжановского района, были вручены выдающимся землякам — президенту ООО «Карсар» Альфреду Шигабутдинову и директору по развитию ГК «Эдельвейс» Рашиту Фасхутдинову.

Вручение медали, приуроченной к 95-летию Дрожжановского района, Рашиту Фасхутдинову. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сам Альфред Шигабутдинов вновь поднялся на сцену, чтобы вручить уникальный подарок — генеалогическое древо рода Хади Атласи с середины XVII века и по наши дни. Один экземпляр был передан внучке историка, педагога, публициста, политика и общественного деятеля — Альфие Атласовой. Второй будет представлен для всеобщего обозрения в экспозиции, посвященной Хади Атласи в музее Нижнечекурской средней школы.

Уникальный подарок — генеалогическое древо рода Хади Атласи с середины XVII века и по наши дни — передан внучке нашего великого земляка и в краеведческий музей Нижнечекурской средней школы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Радик Салихов в разговоре с журналистом «Реального времени» признал, что работа историков над наследием, оставленным Хади Атласи, еще далека от завершения:

— Обсуждение продолжается и за пределами сессий. Хади Атласи оставил богатое наследие, многое из которого мы еще осваиваем. Он вывел на поверхность источники, которые мы и сейчас еще плохо знаем. Это очень живой и полезный для науки разговор. И это действительно научно-практическая конференция, которая нужна и науке, и обществу. Это даст импульс не только сугубо историческим направлениям, но и культурному развитию. Культура объемлет всю нашу жизнь.

Радик Салихов: «Состоявшаяся конференция — это очень живой и полезный для науки разговор». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Директор Института истории им. Ш. Марджани подчеркнул, что история всего Татарстана, каждого его района и населенного пункта интересны по-своему.

— Могу сказать, что здесь, в Дрожжановском районе, мы отрабатываем модель, которую можно уже распространять и дальше. Это изучение татарского народа, истории других народов нашей республики как единого целого. Этнокультурного целого с огромной многовековой историей, созидательным настоящим и оптимистичным будущим.

Институт истории им. Ш. Марджани анонсировал презентацию фундаментального научного труда, посвященного истории Горной стороны. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

А еще Радик Салихов анонсировал предстоящее крупное событие. Сейчас в работе фундаментальный труд, посвященный истории Горной стороны. И как только это издание обретет конечную форму, книгу ожидает масштабная презентация. Уже сейчас известно, что посвященная этому событию научно-практическая конференция будет не менее масштабной, чем эта. И она также охватит и столицу Татарстана, и Дрожжановский район.