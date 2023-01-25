Несколько посетителей казанского ресторана «Марусовка» заразились сальмонеллезом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани среди посетителей ресторана «Марусовка», расположенного на ул. Щапова, зарегистрированы случаи сальмонеллеза. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, 17—18 января они ели там яйцо пашот.

Сотрудники ведомства провели расследования, взяв пробы в ресторане для лабораторного исследования и обследовали персонал. В результате там обнаружили нарушения обязательных санитарных требований.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану добавили, что в «Марусовке» уже проведена заключительная дезинфекция. Проводится санитарный день.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Протокол о приостановлении деятельности ресторана Управлением не выносился, — добавили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану напомнило жителям республики о риске употребления блюд, которые содержат сырые яйца. В ведомстве напомнили, что это не первый случай заражения сальмонеллезом в заведениях общепита Казани — похожий случай произошел в кафе «Эклер» в сентябре 2021 года.



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Татьяна Демина